Названа причина мгновенной смерти актрисы Людмилы Гурченко

Актриса Людмила Гурченко скончалась практически мгновенно, и причиной ее смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Источник в окружении Гурченко отметил, что появившиеся в Интернете слухи и сплетни о том, что народную артистку не успели спасти врачи скорой - досужие домыслы. Медики сделали все, что смогли, передает Интерфакс.

"Аргументы недели" сообщали, что актриса Людмила Гурченко скончалась 30 марта у себя дома на 76-м году жизни. Людмиле Марковне стало плохо. Ее супруг продюсер Сергей Сенин находился с ней последние мгновения жизни. Он и вызвал бригаду "скорой помощи".

Людмила Гурченко похоронена в субботу, 2 апреля, на Новодевичьем кладбище.

Людмила Марковна Гурченко известна как талантливая актриса, эстрадная певица и автор нескольких книг, в том числе повести "Мое взрослое детство".