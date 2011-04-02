Аукционный дом Christie's накануне торгов привез в Москву картину "Парижское кафе" Репина и "Тополя" Клода Моне. Полотно Репина, которое привезли в Россию впервые за 100 лет, станет главным лотом на предстоящих летом русских торгах в Лондоне.

Christie's планирует получить за картину до пяти миллионов фунтов стерлингов. "Парижское кафе" в Московский дом Спиридонова доставляли на бронированном автомобиле со специальной охраной. Прикасаться к полотну можно только в стерильных перчатках. В 1916 году картину приобрел шведский коллекционер.

Руководитель международного департамента русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен пояснил, что через эту картину видно, как Репин смотрит на Париж, который в то время город был центром искусства, начинался импрессионизм.