Михаил Жванецкий простился с Людмилой Гурченко

В Москве известные деятели культуры простились сегодня с "великим человеком", как сказал писатель-сатирик Михаил Жванецкий об актрисе Людмиле Гурченко.

Проститься с легендарной актрисой в Центральный дом литераторов Москвы пришли тысячи человек, прибывшие в Москву из разных городов России, Украины и Белоруссии.

"Она играла прекрасно, она выглядела прекрасно, она внесла огромный вклад в нашу культуру. Кончается золотой век, это ее последний аншлаг", - заявил Жванецкий.

Тысячи поклонников проводили своего кумира в последний путь. Народная артистка СССР Людмила Гурченко похоронена на Новодевичьем кладбище.

Она скончалась от сердечного приступа вна 76-м году жизни 30 марта 2011 года.