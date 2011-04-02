Михаил Жванецкий простился с Людмилой Гурченко
2 апреля 2011, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве известные деятели культуры простились сегодня с "великим человеком", как сказал писатель-сатирик Михаил Жванецкий об актрисе Людмиле Гурченко.
Проститься с легендарной актрисой в Центральный дом литераторов Москвы пришли тысячи человек, прибывшие в Москву из разных городов России, Украины и Белоруссии.
"Она играла прекрасно, она выглядела прекрасно, она внесла огромный вклад в нашу культуру. Кончается золотой век, это ее последний аншлаг", - заявил Жванецкий.
Тысячи поклонников проводили своего кумира в последний путь. Народная артистка СССР Людмила Гурченко похоронена на Новодевичьем кладбище.
Она скончалась от сердечного приступа вна 76-м году жизни 30 марта 2011 года.