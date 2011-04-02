Ширвиндт о Гурченко: Для Люси не существовало ни семьи, ни друзей, только работа

Режиссер и актер Александр Ширвиндт, прощаясь в суботу с извсетной актрисой театра и кино Людмилой Гурченко сказал, что для "Люси не существовало ни семьи, ни друзей в глобальном смысле".

"Только профессия, профессия и профессия. Гурченко самозабвенно отдавала себя работе. Она ушла через две недели после Элизабет Тейлор, которую любила, и которая была такая же экстравагантная и красивая", - сказал Ширвиндт.

Сегодня проститься с легендарной актрисой пришли тысячи поклонников ее таланта, обычных людей и ее коллег - известных артистов.

Актриса Ирина Купченко сказала: "Людмила Гурченко всегда была стойкая, жизнерадостная. По словам Купченко, на съемках, даже в самых сложных ситуациях, когда все капризничали, Людмила Марковна никогда не унывала. "Была сильная и в то же время очень трогательная, но об этом мало кто знал", - отметила актриса.

Прощание с Людмилой Гурченко продлили на два часа.

К Центральному дому литераторов люди начали приходить задолго до начала траурной церемонии. К десяти утра очередь растянулась на километр - от Большой Никитской по Садовому кольцу. Поклонники таланта великой звезды, не только москвичи, стояли под сильным дождем. Люди говорят, что для многих Людмила Гурченко была как член семьи.

Похоронили народную артистку СССР Людмилу Гурченко на Новодевичьем кладбище на одной аллее с Юрием Никулиным, Роланом Быковым, Вячеславом Тихоновым и Олегом Янковским.