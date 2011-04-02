Россия простилась сегодня с актрисой Людмилой Гурченко (ВИДЕО)

Россия сегодня простилась с известной актрисой, Народной артисткой СССР Людмилой Гурченко. Тысячи россиян из многих городов, а также поклонники Гурченко из Украины и Белоруссии пришли отдать дань памяти любимой актрисе.

Уже рано утром у Центрального дома литераторов очередь растянулась по Большой Никитской улице до самого Садового кольца. Церемония длилась более четырех часов. Семья Гурченко решила не проводить гражданскую панихиду.

Проститься с Людмилой Гурченко пришлирежиссер Эльдар Рязанов, писатель и юморист Михаил Жванецкий, Никита Михалков, музыкант Стас Намин, режиссеры Петр Тодоровский и Сергей Соловьев, актер Владимир Ильин, телеведущий Андрей Малахов и многие другие.

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Гурченко ушла из жизни на подъеме творческих сил. "В последнее время мы обсуждали с Людмилой Марковной новый сценарий фильма, над которым она хотела работать. Со стороны актрисы было большой смелостью почти в 75 лет дебютировать как режиссер, сняв картину "Пестрые сумерки", - отметил Швыдкой.

Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева, с которой они не общались много лет, также пришла на прощание с актрисой. Она подошла к гробу и возложила букет цветов. Мария Королева выразила свои соболезнования вдовцу матери, продюсеру Сергею Сенину.

Под аплодисменты и крики "браво!" из здания Центрального Дома литераторов в Москве вынесли гроб с телом Людмилы Гурченко.

Гроб с телом Людмилы Гурченко на Новодевичьем кладбище сопровождали кремлевские курсанты.

Людмила Гурченко умерла 30 марта от сердечного приступа.