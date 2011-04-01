Сотрудничество с Жаном Полем Готье и домом«Гермес» завершается?

Похоже, многолетнее сотрудничество между всемирно известным модельером Жаном Полем Готье и не менее известным торговым домом«Гермес» подходит к завершению.

В кратком заявлении «Гермес» объявил о намерении продать свои 45 % акции в доме моды Жана Поля Готье.

Имя потенциального покупателя, с которым группа уже вступила в переговоры, не раскрывается.

Согласно официальной информации, средства понадобились для дальнейшего развития дома моды. Однако, изменение планов в отношениях Жана Поля Готье и «Гермесом» не для кого из сведущих в мире моды не стало новостью. После смерти год назад руководителя «Гермеса» Жана Луи Дюма, который и пригласил «несносного ребенка», как именуют в Франции Жана Поля Готье, на работу, ситуация серьезно изменилась. «Гермес» не был более заинтересован в Готье, прекратившем создавать одежду, а Готье в «Гермесе», для которых он «создал сумок больше, чем для себя».