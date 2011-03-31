Александр Михайлов: Людмила Гурченко - актриса огромного таланта (ВИДЕО)

Народный артист России Александр Михайлов сказал, что Людмила Гурченко - уникальная личность, уникальное явление в искусстве.

По словам "любовника" Гурченко по фильму "Любовь и Голуби", он "всегда был счастлив от работы с этой удивительной актрисой, преданной искусству, актрисой огромного таланта и широчайшего диапазона".

"У Людмилы Гурченко была очень неспокойная судьба. Но даже в самые непростые жизненные моменты она оставалась самой веселой и самой счастливой, но в то же время "очень ранимой", - сказал актер. Александр Михайлов вспомнил, как в Батуми на съемках культового фильма "Любовь и Голуби" к актерам через милицейский кордон прорвалась какая-то женщина. Она, не стесняясь, стала "тыкать" Гурченко: "Ты моя любимая, самая любимая". По словам Михайлова, женщина сказала Люсе: "Сколько у тебя морщин". Намекая, молодишься... "Женщина получила свое счастье, а Люся заплакала", - сказал актер.

Актер и режиссер Никита Михалков рассказал, что для Люси Гурченко жизнь состояла только из кино. По словам Михалкова, если Елена Соловей могла откзаться от роли, сославшись, что детей не с кем оставить, то Гурченко могла оставить ради роли все и всех.

Людмила Гурченко умерла в Москве от сердечного приступа 30 марта на 76-м году жизни.