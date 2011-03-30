Воры стащили цепь от памятника Пушкину в Москве

Охрана памятника Пушкина в Москве будет усилена. На днях произошел неприятный инцидент - одна из цепей постамента пропала. Департамент культурного наследия считает это актом вандализма.



Цепь-гирлянда у ограждения памятника А. С. Пушкину в центре Москвы пропала. Департамент культурного наследия направил обращение, в котором просит усилить охрану монументу писателя.

"В ходе плановой проверки инспекция департамента 24 марта 2011 года в очередной раз зафиксировала акт вандализма по отношению к объекту культурного наследия федерального значения - памятнику А. С. Пушкину. Пострадали цепи-гирлянды художественного ограждения памятника, две из которых были оборваны, а третья украдена", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.



В настоящее время обнаруженная сотрудниками ОВД "Тверское" похищенная цепь находится на хранении в департаменте культурного наследия, он предпринимает все возможное для скорейшего восстановления памятника.









Фото: РИА Новости