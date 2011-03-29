"Смерть" Джеки Чана стала одной из главных тем Twitter

Новость о "смерти" актера Джеки Чана стала одной из главных тем Twitter. Словосочетание RIP Jackie Chan -"покойся с миром, Джеки Чан" - попало сегодня в мировые тренды сервиса микроблогов Twitter. Известный актер жив.

На страницах одного из изданий появилось сообщение о том, что Джеки Чан скончался от сердечного приступа в одной из клиник в Сан-Франциско. Пользователи Twitter разослали ссылки на это сообщение в своих блогах. Новость о смерти актера стала стихийно распространяться в микроблогах, сообщает РИА Новости.

В январе 2010 года пользователи Twitter по ошибке "похоронили" актера Джонни Деппа. Русский Twitter также ошибочно сообщал о смерти некоторых российских артистов.