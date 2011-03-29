Личные письма покойной актрисы Элизабет Тейлор выставлены на продажу

Не прошло и месяца со дня кончины актрисы Элизабет Тейлор, как на продажу выставили личную переписку актрисы и ее первого жениха: письма кинодивы датированы мартом-сентябрем 1949 года, когда будущей звезде Голливуда было всего 17 лет.



Более 60 писем Тейлор адресованы 22-летнему Уильяму Поули, сыну бывшего посла США в Бразилии. Каждое письмо написано розовыми чернилами на розовой бумаге.



Онлайн-аукцион American Authograph Auction, на котором будут выставлены письма звезды, пройдет с 19 по 26 мая, как уверяют организаторы продажи, цена за все письма до смерти Тейлор составляла 25-35 тысяч долларов США. Теперь же за них планируется выручить в три раза больше.