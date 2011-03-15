Владимира Вдовиченкова на сцене сразил сердечный приступ

Интернет-СМИ пишут, что 13 марта во время спектакля «Царская охота», который идет на сцене театра Вахтангова, стало плохо актеру Владимиру Вдовиченкову.



«Володя во время второго акта вдруг схватился за сердце, побледнел и зашатался как пьяный, - рассказала "КП" партнер Вдовиченкова по спектаклю Мария Аронова. - Мы от страха затаили дыхание. Но Володька мужественно перенес ситуацию. Как бы ему не было тяжело, он доиграл до конца и даже вышел на поклоны».



Коллеги вызвали «Скорую» артисту, медики, осмотрев Вдовиченкова, предположили, что резкое недомогание он почувствовал из-за сильного нервного и физического истощения и нуждается в госпитализации. Но актер от госпитализации отказался.