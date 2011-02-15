Актера Михаила Козакова из клиники перевели в дом престарелых

Известный российский актер Михаил Козаков, у которого недавно врачи обнаружили рак легких, вынужден из больницы переехать в дом престарелых, пишут СМИ Израиля.



Не смотря на то, что Козаков является гражданином Израиля, он не может расчитывать на бесплатное медицинское обслуживание из-за внушительного долга по страховке. Пребывание в "Доме отцов" стоит от $2 тыс. до 4$ тыс. в месяц., за эту сумму актер получает специальное, полноценное и усиленное питание и медицинский уход.