"Русский букер-2010"

Писательнице из Череповца Елене Колядиной присуждена старейшая в России независимая литературная премия "Русский Букер". Размер приза составляет 600 тысяч рублей.

Обладателями премии в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Александр Иличевский, Владимир Маканин, Михаил Бутов и другие.

В 2010 году для участия в конкурсе премии было номинировано 95 произведений, в так называемый "длинный список" вошли 24. В 2010 году премия присуждалась в России в 19-й раз. Размер премии, которую получит победитель, в этом году увеличился и составил 600 тысяч рублей, а финалисты получат по 60 тысяч рублей.