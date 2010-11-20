Президент России поздравил Майю Плисецкую с юбилеем и наградил её орденом

Президент России Дмитрий Медведев поздравил с Днем рождения всемирно известную балерину, Народную артистку СССР Майю Плисецкую и подписал указ о ее награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

"Посвятив свою жизнь балету, Вы в совершенстве овладели секретами танцевального мастерства... Наградой за Ваш талант и подвижнический труд стало широкое международное признание и любовь зрителей. Вас знают и как одаренного хореографа, много сделавшего для развития отечественной балетной школы и удостоенного высоких государственных наград. И сегодня Ваши многочисленные воспитанники искрение гордятся тем, что им посчастливилось учиться у Вас", - приводит пресс-служба Кремля слова поздравительной телеграммы президента России.

"Аргументы.ру" сообщали, что выдающаяся балерина современности Майя Плисецкая отмечает 20 ноября юбилей - 85 лет.