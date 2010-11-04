В Грузии открылся фестиваль российского кино

В столице Грузии Тбилиси открылся I "Фестиваль кино России и других стран СНГ". В центральных кинотеатрах города будут показаны 30 художественных, документальных и мультипликационных фильмов.

"Думаю, что фестиваль, несомненно, послужит возобновлению давних культурных отношений и сближению в условиях меняющегося времени. Я хотел бы способствовать проведению фестиваля грузинского кино в Москве, потому что мы соскучились по вашим фильмам", - сказал известный российский режиссер Эльдар Рязанов, который является одним из организаторов фестиваля.

Присутствовавшие на открытии фестиваля, деятели грузинской культуры говорили о необходимости возобновления контактов с российскими коллегами, которые сейчас затруднены по политическим причинам, передает ИТАР-ТАСС.