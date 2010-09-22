Археологи в зимнем дворце царя Ирода нашли богатую театральную ложу

В зимнем дворце царя Ирода в Иудейской пустыне израильские археологи обнаружили богатую частную ложу древнего театра на 400 мест. Создание театра датируется приблизительно 15г. до н.э.

Царская ложа - размерами 7 метров в длину, 8 в ширину и 6 метров в высоту - занимает центральное место среди всех помещений, в верхней части театра. Эта находка является одним из доказательств роскошного образа жизни, который вел царь Ирод, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Как стало известно со слов главного археолога Эхуда Нецера, царь Ирод повелел римским художникам украсить стены театра замысловатыми картинами и лепными украшениями из гипса. В верхней части стен изображены окна с видом на реку и морской пейзаж с большой парусной шлюпкой.

Ирод был еврейским правителем на Святой земле в период римской оккупации с 37г. по 4г. до н.э.