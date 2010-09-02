Президент России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Валентина Гафта с 75-летием и наградил его орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени.

В поздравительном сообщении главы государства говорится: "Вас, блестящего артиста и разносторонне одаренного человека, искренне любят миллионы людей в стране. Владея всеми тонкостями актерского мастерства, Вы покоряете публику неподражаемой игрой и обаянием. По праву признаны корифеем отечественного театра и кинематографа. Крепкого Вам здоровья, творческого вдохновения и всего наилучшего".

Напомним, 2 сентября народный артист России театра и кино, режиссер и литератор, автор сатирических эпиграмм Валентин Гафт отмечает свое 75-летие.