Режиссер Эльдар Рязанов лег в больницу (ВИДЕО)

Известный режиссер Эльдар Рязанов лег на обследование в больницу в плановом порядке по поводу болезни спины.

"Эльдар Александрович лег в больницу на обследование в плановом порядке из-за болезни позвоночника", - цитирует "Интерфакс" источник в окружении режиссера.

Стало известно, что в настоящее время Рязанов чувствует себя нормально, подчеркнул источник.

Режиссер Рязанов создал такие фильмы, как "Карнавальная ночь", "Девушка без адреса", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и многие других.