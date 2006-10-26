Забег для Бумбараша

- Валерий Сергеевич, в чем отличие фестиваля в Калуге от других киношных меропри­ятий?

- Он задуман как праздник семейного и детского кино. Кстати, за детскую часть отвечает Оксана Федорова. Появлением на свет фестиваль обязан Фонду святых Петра и Февронии, почетным президентом которого я являюсь. Фондом снято несколько небольших фильмов для детей под названием «Рождественские истории».

- Выходит, что в одно и то же время вы снимались в православном проекте и играли вампира в культовом блокбастере?

- После съемок «Дозора» вообще пошли разговоры: мол, как же так? Он же храм построил, да и сын у него священник. Во-первых, у меня есть вера и внутренний стержень. А во-вторых: ну, братцы, я же актер! Когда-то в молодости я подрабатывал на кремлевских елках и переиграл там всех чертей, леших, зайчиков, Бабу Ягу и Кощея Бессмертного. И никто ничего не говорил. А здесь все вдруг захотели быть святее самого Папы Римского. Ну что это такое? Это раньше церковь нас отлучала, а сейчас другие времена.

- Говорят, что скоро у вас премьера в Калужском драмтеатре?

- Выбрали «Ревизора». Когда-то я мечтал о Хлестакове, но сыграть не привелось. Сейчас вот решился на Горо­д­ничего. По-моему, Набоков писал, что это лучшая пьеса на русском языке.

- Как вы при вашей загруженности согласились стать еще и руководителем Молодежного театра?

- Честно говоря, взялся за это дело, чтобы помочь театру со строительством потому что на Алтае до сих пор нет ни одного театрального здания! Пока мои старания не увенчались особым успехом. Но ничего, я храм в своем селе построил тоже не сразу. 12 лет понадобилось.

- Вы ведь хорошо знали трагически погибшего год назад артиста и губернатора Алтая Михаила Евдокимова. Его преемник Карлин не хочет вам помочь?

- Евдокимов был честнейшим и нежнейшим человеком. Он крестил моего сына Ванечку, и портрет Миши теперь стоит у меня на столе. Все губернаторы, которые приходят к власти на Алтае, обещают посодействовать в строительстве. Нужны деньги. Полгода назад я договорился о финансовой помощи с гендиректором Уральской горно-металлургической компании, которая возвращает к жизни заброшенные на Алтае рудники.

- Губернатор одобрил ваш почин?

- Карлин повел себя неожиданно. Настолько, что даже не допустил меня на открытие рудника в Рубцовске, куда я был официально приглашен руководителем холдинга Анатолием Козициным. Я прилетел в Рубцовск с гитарой, чтобы спеть на празднике. Меня встретили с цветами, но охрана губернатора встала стеной. А потом я услышал крики Карлина в мегафон: «Уберите Золотухина!» Кошмар! Я первый раз такого позора хлебнул.

- Есть объяснения произошедшему?

- История пока ничем не закончилась. Я не дуюсь и не обижаюсь. Обиды мешают дело делать. Если пригласят на разговор, приду! Мы встречались с Карлиным на Шукшинских чтениях и Евдокимовских днях памяти. Он сделал вид, что меня не узнает.

- ???

- Да, не узнает Валерия Золотухина. Ни меня, ни других артистов, которые стояли рядом. Когда улетали, Лещенко спросил: «Что это у вас за губернатор? Никому ни здравствуй, ни прощай!»

- Вы теперь вовсю поднимаете культуру на Алтае. Устраиваете там «Золотухинские ярмарки»?

- Это такое внутреннее название, на афишах его нет. Что-то вроде фестиваля, который бывает обычно на праздник Покрова, 14 октября.

- А как сейчас обстоит дело с вашим музеем? Музей при жизни - это смело!

- Администрация дом родительский под музей выкупила, а музея там никогда и в помине не было. Зато дом стал рушиться. И вообще притон образовал ся. Поэтому я отдал все это дело охотникам. Теперь там вывеска - «Дом Валерия Сергеевича Золотухина». В одной комнате - магазин охотничьих принадлежностей: ружья, порох, чучела. В другой - контора. Я бы с удовольствием устроил там музей. Не ради славы - я к ней отношусь легко. Мне лишь бы село мое поднять, дорогу в Быстрый Исток проложить. Оно от железной дороги совсем на отшибе. Туда ведь нормальный человек не поедет никогда. А если к Золотухину на могилу - то, может, и поедет.

- Вы в прекрасной физической форме. Как вам удается ее поддерживать?

- Наверное, дело в генетике. Конечно, всех секретов не хочется открывать. Это ведь не только утренняя гимнастика, но и вера и любовь к женщине. Несколько лет назад мой организм прошел тех­осмотр. Я торопился во МХАТ на Тверском бульваре на премьеру спектакля в постановке Сузуки. Одну из главных ролей играла Ирина Линдт, которая перед этим два месяца стажировалась в Японии. Это было до рождения Ваньки. Когда машина, в которой я ехал, при спуске к Трубной стала в кромешную пробку, часы показывали уже без двадцати семь. Что делать? Я выскочил из машины и побежал размеренным шагом, понимая, что если рвану со всей силы, то не добегу. На меня начали обращать внимание - Бумбараш! Когда добежал до перехода на Тверской, силы уже были на пределе. А там ступеньки. Все, думаю, сейчас упаду. И какой же красивый будет финал моей жизни! К любимой бежал, на премьеру, упал и скончался... Но я все-таки добежал до МХАТа.

- Путин должен вами гордиться. Президентскую программу по демографии вы перевыполнили: три сына, пять внуков. Не страшно было стать отцом в 63 года?

- Это счастье. Я больше всего боялся реакции моих сыновей. Но Сережа меня в этом смысле очень поддержал. Он сказал: «Пап, а зато сколько плюсов!» И вот за это «сколько плюсов» я так ему благодарен!

Аргументы Золотухина

«Мать привязывала меня за ногу к крыльцу, оставляла хлеба, что-нибудь попить и уходила в поле. От нечего делать я пел, и люди давали мне за песни кто чего - яичко, пирожок... А потом... Я ведь до восьмого класса на костылях ходил, и меня в селе гадким утенком дразнили. Не назови меня так, может, и не захотелось бы мне доказать, что я артист».