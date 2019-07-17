ЭХО ДЕМОКРАТИИ

Как всегда на мероприятиях «Эха Москвы» гостей кормили и поили очень добротно и калорийно. На столах ресторана «Прага», где обычно, за исключением 2005 года, и собираются те, кому небезразлична отечественная демократия, красовались: зелень, пирожки, канапе с салатами, шашлык, рыба, множество красных и белых вин и водочка. Играли джаз, гостей встречал «Сам» – глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Одной из тем для обсуждения гостей стал только что открывшийся экономический форум в Сочи. Разговор о кубанском форуме активно поддерживал один из гостей, которого не обошло внимание фото- и видеокамер, основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин. Надо отметить, что сам господин Зимин проговорил довольно много комплиментов в адрес Алексея Венедиктова. Ему в этот вечер досталась роль главного «приемщика похвалы» – надо отметить, заслуженной. Разговор о Кубани поддерживал и глава экспертного управления администрации президента Аркадий Дворкович (направившийся впоследствии туда, на юг). Вскоре тему разговоров в зале сменил телеведущий Николай Сванидзе, переключив внимание гостей на легендарную клетчатую рубашку господина Венедиктова. Тему подхватили глава РБК Юрий Ровенский и группа коллег Алексея Венедиктова по цеху – Сергей Доренко, Евгений Киселев, Марианна Максимовская, Евгений Плющев. Тему стиля в одежде вообще, в отрыве от Венедиктова, развили писатель Борис Акунин, галерист Марат Гельман, карикатурист и ресторатор Андрей Бильжо и владелец «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Сошлись на том, что демократические перемены заметнее всего в расширившемся ассортименте одежды и обуви, прежде всего заграничного производства.

Торжественным моментом стало вручение подарка от Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в РФ Жана Каде. Он вручил Алексею Венедиктову орден Почетного легиона, которым президент Франции Жак Ширак пожаловал нашего ведущего за вклад в укрепление российско-французских отношений. Кстати, такой же орден есть и у президента России Владимира Путина. Алексей Алексеевич опустил рыцарский орден в бокал с белым вином – обмыл награду.

В этот вечер гостям не было скучно. Так, например, актер и режиссер Михаил Козаков в этот вечер активно знакомился с дамами. А вот певец Вилли Токарев, приехавший в «Прагу» с супругой, просто неспешно прогуливался по залам. Детский поэт Григорий Остер и писатель-сатирик Михаил Жванецкий развлекали друг друга и собравшихся вокруг шутками и анекдотами.