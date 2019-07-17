АЛЬБОМ НЕДЕЛИ

«Танцы минус» были одними из фаворитов музыки формата «Нашего радио» в конце девяностых – начале нулевых. Наряду с симпатичными, хотя и слишком похожими друг на друга песнями лидер команды Вячеслав Петкун выделялся скандальными высказываниями и неожиданными карьерными поворотами. Он сидел в грязи в клипе Аллы Пугачевой, играл Квазимодо в мюзикле, вел собственное ток-шоу на телевидении, открывал пиар-агентство и музыкальный интернет-портал. За этими хлопотами музыка отошла даже не на второй, а на пятый план, и так получилось, что между двумя последними альбомами «Танцев минус» прошло больше четырех лет. Нельзя сказать, что Петкун и Ко не пытались записать эту пластинку раньше, но результаты студийных бдений удовлетворили музыкантов только с третьей попытки, каковая нынче и представлена публике. Альбом «ЭЮЯ» (ФГ «Никитин») отменно записан, и в каждом его звуке слышится удовольствие, с которым «Танцы» над ним работали. Диск изобилует хитами как минимум не хуже тех, что пять лет назад безостановочно крутились на всевозможных телерадиоволнах. Поклонники «Танцев минус» должны остаться в полном восторге от брутально харизматичного голоса Петкуна, прочим любителям качественной гитарной музыки слушать пластинку тоже не будет противно. Особое внимание обратите на песни «Романтика», «Небэль» и «Если», хотя при желании раскрутить можно практически любую композицию пластинки.