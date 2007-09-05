//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

«Шакал» на больничной кровати

В «черных» риэлтерских компаниях появились новые штатные единицы

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Юлиан ТОЦКИЙ ]

«Шакал» на больничной кровати

 У этой истории – увы, московская «прописка» и далекоидущие планы. А от действий «черных» риэлтеров и алчных сотрудников некоторых психиатрических больниц пострадало уже немало народу. Каким же образом?

Красавчик Русский

 ОН вошел в приемный покой одной из московских окружных психиатрических больниц –  высокий и статный, 25-летний посетитель в дорогой кожаной куртке. Был полный диссонанс с пациентами, сидевшими в очереди на госпитализацию, – больные с потухшими взглядами, трясущимися руками. Красавчик махнул рукой в окно – «все идет, как надо!» И хозяин «черной» риэл­терской фирмы, увидев этот жест, сел в свой Lexus и уехал. А красавчик напустил на свое лицо болезненную гримасу и подошел к дежурной медсестре:

 – Сестра! Я – Виктор Дмитриевич Русский, вот полис, московская прописка. У меня – депрессия, голоса, страхи. Вы меня возьмете?

 – Конечно! Это и есть профиль психиатрии.

 А через полчаса к этой больнице, в переполненном автобусе, подъехал владелец собственной московской квартиры – Александр Фомич Дедушев. Ему срочно нужно было пройти курс психокоррекции, по диагнозу. Денег по­следние годы, как по болезни Дедушева уволили с работы, не хватало. Александр Фомич ложился в больницу ради здоровья, а в результате этой госпитализации остался без квартиры. Стал бомжом. И помог ему в этом красавчик Русский.

Стая товарищей

 РИЭЛТЕРСКИЕ фирмы и психиатрические больницы – что может быть между ними общего? Оказывается, есть. Ну, естественно, только у мягко говоря недобросовестных риэлтерских фирм, а точнее говоря – преступных. Тех, что даже люди из криминального сообщества презрительно называют «шакалами».

 А у «шакалов» свои моральные представления (их отсутст­вие). Они часто повторяют фразу: «Если он чокнутый – зачем ему квартира?».

 Однако действовать фирмам «черных» риэлтеров последние 5–7 лет стало непросто. И законодательство новое появилось, защищающее собственников недвижимости, и сами состоящие на псих­учете владельцы квартир после страшных 90-х стали умней. Теперь на психологическую обработку жертвы «шакалам» надо гораздо больше времени – надо постоянно быть рядом с жертвой, день за днем убеждать продать квартиру, внушить, что это – выгодно и совершенно безопасно. Но как это сделать? И тут преступные риэлтеры идут на нестандартный шаг. В штате таких риэлтерских компаний есть специальные сотрудники, внедряемые «агенты влияния», которые, мастерски сымитировав у себя психоз, ложатся в психиатрические больницы.

 А цель? Найти одиноких пациентов палаты №6, владельцев отдельных квартир. Найти и повиснуть на них, сутками не отходить от жертвы и рассказывать о радужных перспективах: продашь через наше агентство свою квартиру, купишь квартиру в Подмосковье, и – шикуй на разницу в цене.

Избушечка на курьих ножках

 СУДЬБА попавших «шакалам» на удочку – предсказуема. Вместо пусть даже и не очень комфортабельной и требующей капитального ремонта, но собственной квартиры они получают остов сгоревшей неизвестно сколько лет назад избы в самых далеких сельских районах Подмосковья. А у психически нездорового человека, как правило, нет ни денег, ни сил, ни умения построить на этом оказавшемся у него участке хоть какое-нибудь жилье. Теперь он – бомж, он лишен базовой опоры жизни – крыши над головой.

 А как же разница в деньгах за обмен? И тут вступает в силу вторая часть этого иезуитски подлого плана! Разница в цене городской квартиры и тьмутараканьского земельного участка, а это порядка 80 000–150 000 долл. в виде наличных, помещается «шакалами» в индивидуальную банковскую ячейку.

Пустая ячейка

 ПАЦИЕНТ психбольницы подходит к своему врачу и говорит: «Отпустите в банк – там мои деньги!» И получает отказ: врач уже получил хорошую взятку от «шакалов». Конечно, подавляющее большин­ство московских психиатров никогда не согласятся на это преступление – мошенничество с использованием своего служебного положения, но ведь в большой семье, как известно, не без урода. А деньги в банковской ячейке хранятся только 60 суток, а после этого возвращаются в собственность поместившей их туда стороны, т.е. псевдориэлтеров. И подкупленный врач-психиатр ровно 60 суток держит больного в психушке. Потом больной выходит на волю. Бомжом и без денег. Да и пенсия теперь у него в два раза ниже – поскольку отныне он зарегистрирован-прописан в Подмосковье.  Вот такая «черная» история.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

//В мире

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Белоруссию защитит от реализации украинского сценария только полная интеграция с Российской Федерацией. Такую точку зрения в телевизионном эфире высказал политический эксперт Юрий Городненко.

//В мире

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев в ходе заседания контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

У государства денег снова предостаточно

У государства денег снова предостаточно

Прошел год после принятия одного из самых (если не самого) болезненного для людей решения властей последнего времени – повышение пенсионного возраста. Итоги, конечно, подводить рано, лет через десять будет в самый раз. Однако о некоторых важных вещах стоит сказать уже сегодня.

//В мире

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

//В мире

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Известный певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление МИД Болгарии о том, что не стоит приравнивать борьбу СССР с фашисткой Германией к освобождению Европы. По его мнению, Болгария просто пытается разжечь "огонь против России".

//Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые влияют на развитие рака. По его словам, врачи давно доказали существенное влияние образа жизни на возникновение заболевания.

//Наука

В России предложили способ избавиться от энцефалитных клещей

В России предложили способ избавиться от энцефалитных клещей

Глава российской фармакомпании Алексей Репик придумал, как можно избавиться от дальневосточных энцефалитных клещей. По его словам, насекомых можно «уговорить» не переносить вирус или не размножаться.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму

Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму

Актриса Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму. Миниатюрная супруга Гарика Харламова выложила в Инстрагам фото, как она выполняет стойку на руках.

//Общество

Воеводина рассказала о первом впечатлении о Мухаммаде V

Воеводина рассказала о первом впечатлении о Мухаммаде V

Российская модель и обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина в соцсети рассказала о том, как её экс-супруга бывшего короля Малайзии обманула предыдущая жена.

//Новости СМИ2

//Общество

Видео с необычной реакцией собаки на предложение погулять покорило интернет

Видео с необычной реакцией собаки на предложение погулять покорило интернет

В интернете в настоящий момент набирает просмотры видео, на котором запечатлена необычная реакция собаки на предложение хозяйки погулять. Данный ролик появился некоторое время назад на сайте YouTube.

//В мире

Apple решили выпустить бюджетный iPhone

Apple решили выпустить бюджетный iPhone

В компании Apple заявили о своих планах выпустить новый бюджетный смартфон. Предполагается, что он заменит собой iPhone SE, который недавно сняли с продаж из-за его морального устаревания.

//Общество

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района Вологодской области. Мама оставила малышку ненадолго в песочнице без присмотра. Вернулась, а ребенок исчез.

//Общество

Над главным следователем новосибирской полиции нависла угроза отставки из-за нераскрытых дел

Над главным следователем новосибирской полиции нависла угроза отставки из-за нераскрытых дел

Начальнику главного следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области Андрею Неупокоеву грозит увольнение с занимаемой им должности. Полицейский не прошел служебную проверку, сообщают местные СМИ.

//Общество

Движение по МКАД утром сильно притормозило ДТП с участием нескольких грузовиков

Движение по МКАД утром сильно притормозило ДТП с участием нескольких грузовиков

Движение автомобилей по Московской кольцевой автодороге (МКАД) в четверг, 5 сентября, утром сильно притормозило дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких грузовых фур.

//Политика

Захарова рассказала, зачем США лезут в дела России и Китая

Захарова рассказала, зачем США лезут в дела России и Китая

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание, что Соединённые Штаты регулярно стараются вмешаться во внутреннюю политику России и Китая. По ей словам, власти США постоянно делают заявления, касающиеся внутренних дел РФ и КНР.

//Новости партнеров

//В мире

Бывший посол Израиля на Украине назвал украинский язык и государственность выдуманными

Бывший посол Израиля на Украине назвал украинский язык и государственность выдуманными

Экс-посол Израиля на Украине, который также успел поработать и на территории Российской Федерации, заявил, что украинский язык, как и государственность, являются выдуманными.

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//Шоу-бизнес

Собчак рассказала украинцам, чей Крым

Собчак рассказала украинцам, чей Крым

Ксении Собчак удалось ответить на провокационный вопрос о том, частью какой страны является Крымский полуостров. Поразмышлять об этом телеведущую попросили во время её визита в Киев.

//Здоровье

Самые очевидные симптомы появления злокачественной опухоли перечислили врачи

Самые очевидные симптомы появления злокачественной опухоли перечислили врачи

Специалисты в области медицины перечислили самые очевидные признаки того, что в организме человека появилась злокачественная опухоль. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева объявила, когда ее муж Тарзан красиво завершит карьеру на сцене

Наташа Королева объявила, когда ее муж Тарзан красиво завершит карьеру на сцене

Певица Наташа Королева объявила, когда ее муж Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, красиво завершит карьеру на сцене. 8 марта 2020 года Глушко отметит юбилей - ему исполнится 50 лет.

//В мире

Бойцы Народной милиции ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от пуль украинских снайперов

Бойцы Народной милиции ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от пуль украинских снайперов

Представители миссии ОБСЕ избежали обстрела со стороны снайперов ВСУ благодаря действиям бойцов Народной милиции ДНР. Об этом рассказал Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Россиянам спрогнозировали заморозки и снег
4

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
5

Солистка группы "Непара" похудела на 20 кг и снова начала выступать

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры