Можно ли из бедного немца сделать богатого русского?

Ужас коллекционера Узжина

Валерий Узжин - совладелец известной сети автосалонов в Москве. Два года назад он решил собирать коллек­цию картин малоизвестных русских художников XIX века. За год при­обрел 35 полотен почти на 8 млн. долл.

Однажды в старом каталоге аукциона Bruun Rasmussen, который проводится в датском городке Вайле, Валерий Узжин наткнулся на нечто, повергшее его в ужас. Одним из лотов рас­продажи была заявлена картина, которая числилась в его коллекции. Но полотно Узжина называлось «Деревья у воды» и принадлежало как будто бы кисти художника Александра Киселева (1838-1911), о чем имелось экспертное заключение Всероссий­ского художес­твенного научно-реставрационного центра им. академика Грабаря. Коллекционер отдал за Киселева 150 тыс. долл. Полотно, которое числилось в лоте, принадлежало кисти датчанина Януса Ла Кура (1837-1909) . И оценено это произведение было в 5 тыс. «зеленых».

Повторная экспертиза в НИИ реставрации, Третьяковской галерее и компании «Арт-Консалтинг» подтвердила: к художнику Ки­селеву полотно не имеет никакого отношения. Г-н Узжин начал про­верять свои картины одну за другой: 15 картин из 35 в ходе экспертизы оказались «переводными картинками».

- Я был в шоке, я не мог поверить. На большинстве полотен были просто замалеваны подписи европейских художников и поставлены русские, - с горечью отметил Валерий Алексеевич.

Пруд с искусственными лилиями

Питерские галерейщики, супруги Преображенские, перебрались в Москву и открыли салон «Русская коллекция». Здесь с ними и познакомился владелец автосалонов. Узнав, что он «болеет» творчеством художника Александра Киселева, госпожа Преображен­ская сразу предложила ему купить несколько картин. Публике известна лишь одна картина этого художника - «Заброшенная мельница», которая находится в Третьяковской галерее. Но через какое-то время в коллекции Узжина появилось около двух десятков картин кисти Киселева. Полотна стоили по 100-150 тыс. долл.!

- После того как понял, что меня обманывают, - объясняет Валерий Алексеевич, - я и отдал картины на экспертизу. Искусствоведы установили, что картина, которую я считал «Летним днем», на самом деле является сильно измененной картиной «Лесная дорога, ведущая к крестьянскому дому», написанной в 1883 г. Янусом Ла Куром. За 14 месяцев до того, как я ее купил, картину приобрели на аукционе в Копенгагене за 2 тыс. долларов.

Но первым приобретением за 150 тыс. долл. была картина, выданная за полотно Орловского «Пруд с лилиями». Всероссий­ский художес­твенный научно-реставрационный центр им. академика Грабаря подтвердил, что «Пруд с лилиями» является подлинником. Но проверки в частной фирме «Художественный консалтинг», включавшие в себя химический анализ слоев краски, показали, что полотно - поддель­ное.

Супругов Преображенских арестовали в октябре 2005 г.

Двуликий Янус

Следователи уже выяснили, что мошенники за последнее время приобрели около 120 работ второстепенных западноевропейских живописцев XIX в. в аукционных домах Дании, Германии, Швейцарии, Швеции и Голландии. За картины они выкладывали от 1 до 20 тыс. долл. После перелицовки полотна перепродавали в Россию по цене от 125 тыс. до 1 млн. долл. Картины выдавали за произведения «известных русских художников XIX в.».

Следователи МВД уверены, что в этой сфере действуют сразу несколько групп с участием высокопрофессиональных специалистов по русскому искусству.

- Так, на картине Ла Кура изображены деревья вдоль грунтовой дороги, - продолжает свой рассказ Узжин.- В кустарнике видны голубые цветы. На фоне неба, покрытого облаками, стоит деревенский дом. Для того чтобы русифицировать пейзаж, дере­вьям добавили листвы. Дом убрали, закрыв его новыми деревьями. Дорогу сузили. В кустарнике появился маленький водоем и русские избы. Фальшивую подпись Киселева поставили в левом нижнем углу.

Подобным образом мошенники ваяют «полотна» Ивана Шишкина, Василия Поленова, Федора Васильева.

Видимо, изготовители подделок часто бывают в европей­ских аукционных домах. И ищут картины, относящиеся к тому же периоду и стилю, что и работы Киселева или Орловского. Зачастую они смывают краску, чтобы сделать свои дополнения. Картину лакируют и наносят на нее кракелюры - сеть мелких трещинок (морщинок), искусственно старящих полотно. Стандартное исследование, включающее визуальную оценку стиля и ультрафиолетовый анализ таких элементов, как подпись, обычно не выявляет обмана. Более того, холсты и краски почти всегда относятся к XIX в. Уровень подделок настолько высок и профессионален, что даже известные российские эксперты не всегда их могут отличить.

В Москве Узжин начал собст­венное расследование. Коллекционер утверждает, что картины за кордоном покупал мос­ковский арт-дилер Дмитрий Кутейни­ков. Европейские аукционы уже подтвер­дили, что именно он привез в Россию 5 картин из списка Узжина. Валерий Узжин рассказал, что сам нашел Кутейникова в Москве и даже получил от него признательные показания, но к делу присовокупить их пока не­возможно: Кутейников бесследно исчез.

- Арт-дилеры Преображен­ские - только маленькое звено огромной цепи, которое удалось зацепить, - уверены г-н Узжин и его адвокат Е. Мартынов.

В сен­тябре 2005 г. Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело, по которому проходят и Дмитрий Кутейников, и супруги. Преображенским предъявлено обвинение в совершении 5 преступлений. Кутейников объ­явлен в международный розыск. Преображенские почти год провели на нарах. Осенью 2006 г. они вышли под подписку о невыезде.

- Я добиваюсь сегодня лишь одного - чтобы дело не было развалено и угроблено, - подытожил Узжин. - Это пятно на авторитете русского академического искусства.

...Тем временем спрос на «переводные картинки» с кракелюрами - неимоверный! И он пока не падает...