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Сенатора подозревают как соучастника банды

Дело Игоря Изместьева обещает быть многотомным

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Сенатора подозревают как соучастника банды
Изместьев был так удивлен, что даже не сопротивлялся

Шок № 1

Следствие выяснило, что задержанный спецслужбами в декабре 2006 г. уголовный авторитет Сергей Финагин (Фин) возглавлял у г-на Изместьева службу безопасности в бытность того директором ОАО «Корус­холдинг».

До своей посадки в сенаторское кресло Изместьев был генеральным директором компании «Корус­холдинг», которая являлась учредителем и владельцем контрольного пакета акций фирм «Корус-­Байконур» и «Борт-М». В начале 90­х наша страна испытывала огромные трудности с содержанием космодрома «Байконур». В 1995 г. между Россией и Казахстаном было заключено соглашение, по которому для привлечения инвестиций «Байконур» получал статус российской оффшорной зоны. Но никаких особых дивидендов это не принесло, а на Байконур рванули аферисты всех мастей, желающие спрятаться от налогов. Фирмы г-на Изместьева – «Борт-М» и «Корус-Байконур» заключили договоры с башкирскими нефтеперерабатывающими предприятиями – ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ» и ОАО «Ново-Уфимский НПЗ». Они производили нефтепродукты, а налоги платили в байконурском оффшоре. По оценкам Счетной палаты, неуплаченная в бюджет сумма составила около 12 млрд. руб.
 
Создатель группы компаний «Корус» именно Изместьев.
 
Сегодня его имя также фигурирует и в деле о попытке дать взятку офицеру ФСБ. Оно было возбуждено летом 2003 г. заместителем начальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Игорем Мясниковым. Предстояло выяснить, кто выделил 100 тыс. долл. на подкуп сотрудников оперативно-­следственной группы, расследующей факты уклонения от налогообложения ОАО «Корус­холдинг». В оперативно-­следст­венную группу входила опер­уполномоченный департамента экономической безопасности ФСБ майор Ольга Нужденова. Ее попытались подкупить через «своего» офицера ФСБ Михаила Тимофеева. Последний передал ей взятку в 10 тыс. долл. Но майор Нужденова заранее написала заявление в Управление собственной безопасности ФСБ.
 
Михаил Тимофеев стал активно сотрудничать со следствием. Были арестованы сотрудник экспертного управления группы «Мост» Александр Папахин, генерал-лейтенант налоговой полиции Александр Баканов и майор ФСБ Дмитрий Кривенко.
 
Следователи назначили фоноскопическую экспертизу телефонных переговоров между Изместьевым и другими фигурантами. В качестве образца голоса Изместьева прокуроры решили взять аудиозапись телепередачи канала «Россия» «Клуб сенаторов».
 
Шок № 2
 
Изместьев по рекомендации посла Киргизии в Бельгии Чингиза Айтматова собирался строить в Киргизии нефтеперерабатывающий завод, сырье для которого планировалось поставлять из Башкирии.
 
Об этом говорится в распространенном 19 января заявлении пресс-службы правительства Киргизии, текст которого опубликовало Национальное информационное агентство «Кабар» после ареста Изместьева в аэропорту «Манас». Из заявления: «31 марта 2006 г. состоялась рабочая встреча премьер-министра Киргизии Феликса Кулова с представителями нефтяной компании «Корус­холдинг», в том числе с сенатором Игорем Изместьевым. Компанию «Корус­холдинг» рекомендовал посол Киргизской Республики в Бельгии, писатель Чингиз Айтматов».
 
Шок № 3
 
В Мосгорсуде на процессе над кингисеппской группировкой киллеров один из подсудимых, Александр Иванов, дал показания на Игоря Изместьева. Экс-­сенатора от Башкирии он назвал одним из руководителей банды.
 
Киллер Александр Иванов сразу согласился сотрудничать со следствием. Иванов перечислил шесть эпизодов заказных убийств. Он заявил, что группа «кингисеппских» сформировалась под видом охранной структуры в начале 90­-х годов. Ее возглавляли Георгий Сафиев и Имран Ильясов. Но вскоре в лидеры банды выбился Сергей Финагин.
 
Наиболее интересным в показаниях Иванова стало заявление о том, что в 1992–1994 гг. одним из лидеров кингисеппской банды был экс­гендиректор ОАО «Корус­холдинг» Изместьев. Как заявил Иванов, «с приходом Изместьева платить стали много лучше». Если раньше киллеры за убийство получали по 7 тыс. долл., которые делили «по-братски», то при Изместьеве стали зарабатывать до 20 тыс. долл. «на рыло».
 
Оказывается, многие из тех, кто был потом застрелен или взорван, в какой-то момент перешли Изместьеву дорогу. Весной 2001 г. в Уфе был убит бывший главный бухгалтер ЗАО «Башнефтехимторг» Валерий Сперанский. Компромат на Изместьева Сперанский успел передать московскому нотариусу Галине Перепелкиной. С его помощью она хотела вернуть 20 млн. долл., которые Изместьев задолжал ее мужу Юрию Бушуеву. Перепелкину убили летом 2001­го, а Бушуев пережил четы­ре покушения. Помимо этого в списке кингисеппских бандитов – убийства замгендиректора ОАО «Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод» Салавата Гайнанова, сотрудника немецкой фирмы «Ронекс» Олега Булатова, главного бухгалтера фирмы «Группа Плаза» Людмилы Красногер и председателя правления фирмы «ВМС ОКТАН» Василия Хитаришвили.
 
Когда Изместьев подался в большую политику и покинул банду, его место и занял Финагин.
 
Полномочия сенатора Изместьев сложил с себя в декабре 2006 г. После этого он сразу уехал за границу «на лечение». Адвокат экс­сенатора Владимир Семенцов сказал, что г-н Изместьев поручил ему подготовить иски к СМИ, которые связывали сенатора с кингисеппскими бандитами. «Однако потом Изместьев уехал, не пояснив, подавать иски или нет», – сообщил журналистам Семенцов.
 
Изместьев активно готовил себе пути отступления. Как подтвердили «Аргументам неделi» в российском отделении Интерпола, он пытался сделать себе вид на жительство в Швейцарии и второе гражданство на Кипре. Но весной 2005 г. именно на Кипре горе­-сенатор едва не угодил в кутузку: на паспортном контроле выяснилось, что г-н Изместьев находится в розыске спецслужб Кипра с 2002 г. за оформление поддельного паспорта. И если бы не россий­ские дипломаты, сидеть бы Изместьеву в заморской тюрьме. Но ему дали возможность покинуть Кипр в течение 24 часов.
 
Примечательное событие случилось в столице еще до громкого ареста г-на Изместьева: на прилавках книжных магазинов появилось любопытное литературное произведение. В нем подробно рассказывается о житье-бытье в «немытой» России некоего «сенатора от Мурляндии». Он очень любил нефтяные деньги, загородные поместья и ночные фейерверки. За них – по слухам – и получил суровый нагоняй от Администрации президента.

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