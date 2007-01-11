В России еще есть что делить

Владимир Калиниченко, в годы распада СССР – следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР (в Советском Союзе их было всего 6), сейчас работает адвокатом:

– Вырастет прежде всего количество мошенничеств и заказных убийств. В США мошенничества, по статистике, совершаются каждые 7,5 секунд. Наша страна стремится к этому. При этом преступники, как обычно, апеллируют к наивности и жадности людей. Тут все связано с особенностями, как это ни обидно, российского менталитета. Наш так называемый рынок, помноженный на отечественную психологию, зачастую дает результаты, обратные ожидаемым. Вроде все хотят как лучше, а получается наоборот. Без «обмануть» здесь никто не работает. Возьмите те же пенсионные фонды: вроде хотели людям помочь, а что получилось? 22 фонда работали по принципу финансовых пирамид: деньги собрали и «свинтили». Хорошие проекты чиновники превратили в пирамиды. А на переделе похищенных таким образом денег будет расти и количество заказных убийств.

Представитель Центрального аппарата МВД РФ:

– Могу сказать, что будет рост имущественных преступлений, краж, проще говоря. С нового года статистика заявлений от граждан должна стать «прозрачной». То есть учитываться будут все заявления, а не раскрытые преступления. А значит, именно этот показатель – по квартирным кражам и ограблениям на улицах – вырастет процентов на 20. Что касается политических предвыборных заказных убийств – ничего такого не будет. Не надо паники!..

Представитель МВД РФ по борьбе с организованной преступностью:

– В оргпреступности волну сбили. Там никакого всплеска не будет. За исключением того, что некоторые люди начнут возвращаться из мест заключения и захотят своей доли из тех денег, которые уже легализованы. Не думаю, что это вызовет какой-то всплеск заказных убийств. Скорее всего, поделятся… Заказных убийств много не будет. Они даже в таблицу статистики не вписываются. Ну что там – 10–100 преступлений в год? По ним и учет толком не ведется.

Полковник МВД РФ по проведению силовых операций по борьбе с оргпреступностью:

– Цифры нужно умножать на два. Существует преступность латентная, скрытая от министерской статистики. Здесь по-прежнему будет прежде всего рейдерство – захват предприятий, передел собственности. Не все еще в России поделено. И эти преступления, как правило, в сводки попадать не будут. Потому что там будут задействованы – в пользу захватчиков – спецгруппы правоохранительных органов. Здесь как при феодализме – чьи войска в городе стоят, тому город и принадлежит. Реальные бандиты уже легализовались, сначала в ЧОПах, потом в других, но уже государ­ственных правоохранительных конторах. И «берут города».

Генрих Падва, адвокат:

– Вы заставили меня задуматься!..

МВД и Росфинмониторинг предложили позволить правоохранительным органам во внесудебном порядке замораживать на срок до 45 дней счета компаний, подозреваемых в отмывании преступных доходов. Санкции могут коснуться любой российской компании. Сейчас такое возможно, но только на 5 дней. Следует отметить, что замораживание счета любого предприятия на 45 суток может привести к тому, что оно не сможет ни выплачивать зарплату и налоги, ни выполнять требования контрагентов.

Аргумент спикера

«В XXI веке мы должны пересмотреть некоторые привычные для XX века подходы к тому, как бороться с преступностью, как наказывать людей, посягающих на самое святое, в том числе и на жизнь других людей, детей и женщин. Быть сильным государством, справедливым, но гуманным».