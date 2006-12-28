Дело о подземном тоннеле в Беларусь
...И другие преступления уходящего года, о которых написали «Аргументы неделi»
№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
Январь
Во Владивостоке девятиэтажное здание института «ПромстройНИИпроект» на проспекте Красного Знамени, 59, где арендуют помещения несколько десятков коммерческих фирм, загорелось около полудня 16 января. Возгорание возникло на лестничном пролете между шестым и седьмым этажами. Вскоре были охвачены пламенем четыре этажа - с шестого по девятый. Находившиеся на последних двух этажах люди оказались отрезаны от выхода. Несколько человек выпрыгнули прямо на асфальт и разбились... По официальным данным, в результате пожара погибли 7 человек, 2 скончались в больнице, 14 госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.
Военного комиссара Кемеровской области Игоря Дмитрика зарезали на даче начальника департамента науки и профобразования Ирины Жигаловой. Компания отмечала старый Новый год. Военный скончался в больнице.
Февраль
Басманный суд Москвы продлил арест полковника Владимира Квачкова, которого подозревают в покушении на Анатолия Чубайса.
Государственное обвинение попросило Нижегородский областной суд назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы для главы администрации Семеновского района Александра Сахарова. Он был задержан за получение взятки в 15 тысяч долларов. Всего хотел получить 50 тысяч.
Президент Владимир Путин подписал закон о передаче следственных изоляторов в ведение Министерства юстиции.
Март
Правозащитники Читы обвинили в бездействии прокуратуру Хилокского района. Прокуроры закрывали глаза на факты коррупции среди местных чиновников и милиционеров, а также на явные признаки криминала в лесной отрасли. В результате в селе Харагун вспыхнули массовые беспорядки. Жители устали терпеть массовую незаконную вырубку леса и разгул криминала.
Экс-главу Минатома Евгения Адамова обвинили в мошенничестве.
Апрель
На станции метро «Пушкинская» в центре Москвы группой молодых людей убит студент-армянин, на глазах у сотен людей. Следствие было приостановлено «в связи с невозможностью установления лиц, совершивших преступление».
На скамье подсудимых за нанесение побоев оказался заместитель начальника Дзержинского РОВД Оренбургской области Сергей Саватеев. Под суд пошли еще 13 его коллег - полный состав отдела по борьбе с экономическими преступлениями Промышленного РОВД Оренбурга. Они обвиняются в фабрикации более 60 уголовных дел.
Май
Прокуратура предъявила обвинение в хищении 112 миллионов рублей вице-губернатору, руководителю администрации губернатора Челябинской области Константину Бочкареву.
22 мая в Санкт-Петербурге при задержании милиционерами убит Дмитрий Боровиков. Он возглавлял преступную группировку, члены которой подозреваются в нападениях на иностранных граждан, убийстве сенегальского студента и правозащитника Николая Гиренко.
После смены руководства Генпрокуратуры РФ возобновлено дело «Трех китов» о контрабанде мебели. Были получены санкции на арест сразу пяти подозреваемых. Из Генпрокуратуры были вынуждены уйти 16 человек из окружения бывшего генпрокурора Владимира Устинова. Большинство из них приняты на работу в Минюст, куда был назначен г-н Устинов.
Июнь
Европол признал русскую мафию одной из самых опасных преступных группировок 2006 года.
Заместитель председателя Верховного суда Владимир Радченко выступил с заявлением, что Верховный суд считает неприемлемым и противоречащим Конституции предложение Высшего арбитражного суда о декларировании доходов судей общей юрисдикции. «Это может быть использовано в целях политической борьбы либо криминалом». С точки зрения борьбы с коррупцией, эти меры также бесполезны, так как в декларации не будут указываться имущество, оформленное на других лиц, и денежные средства.
В «Шереметьево-2» по туристической визе прибыли египтяне Мухаммед Анвар Эль Магриби Али Кураим и Саид Али Таха Мохаммед Хасану. Из России через Белоруссию они планировали нелегально проникнуть в Западную Европу. На белорусско-польской границе прорыли ложкой для обуви подкоп под колючей проволокой. Но заблудились в польских лесах, через некоторое время опять оказались у проволочного забора, опять копали, думая, что попадут в Германию, но оказались в Беларуси. Здесь их задержали и повезли в Москву оформлять экстрадицию в египетское посольство. Из поезда они бежали в сторону украино-российской границы и опять начали копать ложкой. Были задержаны российскими пограничниками.
Июль
В Испании задержаны двое россиян, разыскиваемых за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Оба жили за границей по поддельным документам в роскошных апартаментах. Цветкова застрелили 18 октября 2002 года среди бела дня в центре Москвы на Новом Арбате.
Алкогольная продукция с марками старого образца с 1 июля 2006 года будет признана нелегальной, сообщила Федеральная налоговая служба.
Во Владивосток с дружеским визитом прибыл штабной корабль ВМС США «Блю Ридж». Трех моряков США вечером
3 июля атаковал местный житель с газовым баллоном. У другого моряка другой нападавший отобрал фотоаппарат «Никон». Преступников задержали, фотоаппарат вернули.
Август
По результатам проверок правоохранительных органов, 163 объекта игорного бизнеса из 242 функционировали в Санкт-Петербурге незаконно. Было наложено административных штрафов на 530 тысяч рублей.
Сентябрь
Актер театра «Школа современной пьесы» Альберт Филозов был избит и ограблен неизвестными вечером 13 сентября.
Следствие по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова отрабатывает несколько версий. Но превалирующей является его профессиональная деятельность, заявил и.о. Генпрокурора России Александр Буксман.
В Кондопоге в начале сентября 2006 года произошли массовые беспорядки, спровоцированные убийством местных жителей в драке с представителями чеченской диаспоры. Были подожжены несколько торговых точек и магазинов, принадлежавших выходцам с Кавказа.
Ревизию культурных ценностей в российских музеях проведет специальная комиссия, которую поручил создать Владимир Путин. Комиссия создается в связи с крупными хищениями из Эрмитажа и Российского государственного архива литературы и искусства.
Октябрь
В Москве на улице Улофа Пальме ограблена квартира вице-спикера Госдумы Любови Слиски. Унесли денег и ценностей примерно на 4 миллиона рублей.
8 октября 2006 года сотрудники оперативно-розыскного отдела и СОБРа таможни вместе с пограничниками в течение часа задержали двух нарушителей. Они пытались провезти продукты питания в объезд таможенного поста МАПП «Донецк». Один из них (уроженец г. Краснодона) вез 12 ящиков свежемороженой рыбы и 18 ящиков свежемороженого краба, а другой (житель Луганска) куриные окорочка в количестве 750 кг. На следующий день в том же районе таможенники остановили еще одного гражданина Украины и обнаружили у него 900 кг «контрабандных» окорочков.
Кампания по борьбе с грузинским криминалом пошла на спад. Большинство закрытых казино в Москве уже работают. Сократилось и число депортируемых нелегалов.
В ночь на 13 октября 9 пациентов совершили побег из психиатрической больницы в поселке Троицкое Чеховского района Подмосковья. Зарезали собаку. Всех поймали. Волнения начались в других психушках России.
Партия «Яблоко» выступила с заявлением об угрозе для России со стороны криминального террора: «Только за последнее время были убиты зампредседателя Центробанка Андрей Козлов, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, один из руководителей Внешторгбанка‑24 Александр Плохин, управляющий делами ИТАР-ТАСС Анатолий Воронин, кандидат в мэры Дальнегорска Дмитрий Фотьянов».
«Новая газета» обратилась в Генпрокуратуру, требуя возобновления официального расследования гибели Юрия Щекочихина.
В Лондоне отравлен Александр Литвиненко.
Прокуратура Назывевского района Омской области раскрыла изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девочек. 40-летний местный житель увидел, как две девочки идут в соседнее село. Маньяк отправился вслед за ними. Догнав девочек в лесу, преступник изнасиловал младшую, после чего забил обеих палкой до смерти. Тела девочек маньяк спрятал в стогу сена и поджег. Обгоревшие останки жертв он бросил под ближайшим кустом.
Ноябрь
В ночь на 5 ноября на кладбище в поселке Переделкино Ленинского района Подмосковья была осквернена могила русского поэта Бориса Пастернака. Неизвестные лица нанесли большие повреждения памятнику, совершив поджог предварительно разложенных вокруг надгробия старых венков.
В местах заключения криминальное сообщество стало проявлять повышенный интерес к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Как сообщают СМИ, «воры в законе» уже предлагали экс-главе ЮКОСа заняться предоставлением материальной помощи заключенным. С той же целью авторитеты пытаются найти подход к бывшему главе МЕНАТЕПа Платону Лебедеву. При этом Михаил Ходорковский сам проявил инициативу. Как объявил еще до вынесения приговора олигарху его пресс-центр, уже идет процесс регистрации его фонда поддержки заключенных. Не исключено, что контакт между заключенными олигархами и нынешними авторитетами криминального мира в какой-либо форме будет налажен. Аналитики считают, что, скорее всего, это будет материальная поддержка в обмен на лояльное отношение криминального сообщества к известным арестантам. Однако некоторые из них не исключают и возникновения более тесных связей между осужденными олигархами и хозяевами зоны.
Декабрь
Заместитель прокурора Московского района Санкт-Петербурга Яковлев и следователь этой же прокуратуры Прокофьев задержаны сотрудниками ФСБ в момент получения крупной суммы денег на квартире у Яковлева. Говорят, изъятая сумма была частью взятки размером в 100 тысяч долларов, которая предназначалась для изменения судьбы уголовного дела, в рамках которого мог быть привлечен к уголовной ответственности - предположительно за взятку - один из высокопоставленных чиновников администрации Московского района.
В аэропорту Подгорица задержаны двое россиян с миллионом евро в чемодане. Их подозревают в отмывании денег.
По данным МВД, только за 9 месяцев 2006 года в России зарегистрировано почти 3 миллиона преступлений. Не раскрыто более 1,4 миллиона.
Иммунитет года
Представитель посольства Бельгии, владеющий техникой карате, избил сотрудника ГИБДД, который пытался его задержать, то есть нарушить дипломатическую неприкосновенность
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