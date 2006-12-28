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Дело о подземном тоннеле в Беларусь

...И другие преступления уходящего года, о которых написали «Аргументы неделi»

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Дело о подземном тоннеле в Беларусь
Тень пала на директора Эрмитажа Пиотров­ского

 

 

Январь

Во Владивостоке девятиэтажное здание института «Пром­стройНИИпроект» на проспекте Красного Знамени, 59, где арендуют помещения несколько десятков коммерческих фирм, загорелось около полудня 16 января. Возгорание возникло на лестничном пролете между шестым и седьмым этажами. Вскоре были охвачены пламенем четыре этажа - с шестого по девятый. Находившиеся на последних двух этажах люди оказались отрезаны от выхода. Несколько человек выпрыгнули прямо на асфальт и разбились... По официальным данным, в результате пожара погибли 7 человек, 2 скончались в больнице, 14 гос­питализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Военного комиссара Кеме­ровской области Игоря Дми­т­рика зарезали на даче начальника департамента науки и проф­образования Ирины Жигало­вой. Компания отмечала старый Новый год. Военный скончался в больнице.

Февраль

Басманный суд Москвы продлил арест полковника Вла­димира Квачкова, которого подозревают в покушении на Анатолия Чубайса.

Государственное обвинение попросило Нижегородский областной суд назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы для главы администрации Семеновского района Александра Сахарова. Он был задержан за получение взятки в 15 тысяч долларов. Всего хотел получить 50 тысяч.

Президент Владимир Путин подписал закон о передаче следственных изоляторов в ведение Министерства юстиции.

Март

Правозащитники Читы обвинили в бездействии прокуратуру Хилокского района. Прокуроры закрывали глаза на факты коррупции среди местных чиновников и милиционеров, а также на явные признаки криминала в лесной отрасли. В результате в селе Харагун вспыхнули массовые беспорядки. Жители устали терпеть массовую незаконную вырубку леса и разгул криминала.

Экс-главу Минатома Евге­ния Адамова обвинили в мошенничестве.

Апрель

На станции метро «Пуш­кинская» в центре Москвы группой молодых людей убит студент-армянин, на глазах у сотен людей. Следствие было приостановлено «в связи с невозможностью установления лиц, совершивших преступление».

На скамье подсудимых за нанесение побоев оказался заместитель начальника Дзержинского РОВД Оренбургской области Сергей Саватеев. Под суд пошли еще 13 его коллег - полный состав отдела по борьбе с экономическими преступлениями Промышленного РОВД Оренбурга. Они обвиняются в фабрикации более 60 уголовных дел.

Май

Прокуратура предъявила обвинение в хищении 112 миллионов рублей вице-губернатору, руководителю админист­рации губернатора Челябинской области Кон­стантину Бочкареву.

22 мая в Санкт-Петер­бурге при задержании милиционерами убит Дмит­рий Боровиков. Он возглавлял преступную группировку, члены которой подозреваются в нападениях на иностранных граждан, убийст­ве сенегальского студента и правозащитника Николая Гиренко.

После смены руководства Генпрокуратуры РФ возобновлено дело «Трех китов» о контрабанде мебели. Были получены санкции на арест сразу пяти подозреваемых. Из Ген­прокуратуры были вынуждены уйти 16 человек из окружения бывшего генпрокурора Владимира Устинова. Большинство из них приняты на работу в Минюст, куда был назначен г-н Устинов.

Июнь

Европол признал русскую мафию одной из самых опасных преступных группировок 2006 года.

Заместитель председателя Верховного суда Владимир Рад­ченко выступил с заявлением, что Верховный суд считает неприемлемым и противоречащим Конституции предложение Высшего арбитражного суда о декларировании доходов судей общей юрисдикции. «Это может быть использовано в целях политической борьбы либо криминалом». С точки зрения борьбы с коррупцией, эти меры также бесполезны, так как в декларации не будут указываться имущество, оформленное на других лиц, и денежные средства.

В «Шереметьево-2» по туристической визе прибыли египтяне Мухаммед Анвар Эль Магриби Али Кураим и Саид Али Таха Мохаммед Хасану. Из России через Белоруссию они планировали нелегально проникнуть в Западную Европу. На белорусско-польской границе прорыли ложкой для обуви подкоп под колючей проволокой. Но заблудились в польских лесах, через некоторое время опять оказались у проволочного забора, опять копали, думая, что попадут в Германию, но оказались в Беларуси. Здесь их задержали и повезли в Москву оформлять экстрадицию в египетское посольство. Из поезда они бежали в сторону украино-российской границы и опять начали копать ложкой. Были задержаны российскими пограничниками.

Июль

В Испании задержаны двое россиян, разыскиваемых за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Оба жили за границей по поддельным документам в роскошных апартаментах. Цветкова застрелили 18 октября 2002 года среди бела дня в центре Москвы на Новом Арбате.

Алкогольная продукция с марками старого образца с 1 июля 2006 года будет признана нелегальной, сообщила Фе­деральная налоговая служба.

Во Владивосток с дружеским визитом прибыл штабной корабль ВМС США «Блю Ридж». Трех моряков США вечером
3 июля атаковал местный житель с газовым баллоном. У другого моряка другой нападавший отобрал фотоаппарат «Никон». Преступников задержали, фотоаппарат вернули.

Август

По результатам проверок правоохранительных органов, 163 объекта игорного бизнеса из 242 функционировали в Санкт-Петербурге незаконно. Было наложено административных штрафов на 530 тысяч рублей.

Сентябрь

Актер театра «Школа современной пьесы» Альберт Филозов был избит и ограблен неизвестными вечером 13 сентября.

Следствие по делу об убий­стве первого заместителя главы Цент­робанка России Ан­дрея Козлова отрабатывает несколько версий. Но превалирующей является его профессиональная деятельность, заявил и.о. Генпрокурора России Александр Буксман.

В Кондопоге в начале сентября 2006 года произошли массовые беспорядки, спровоцированные убийством местных жителей в драке с представителями чеченской диаспоры. Были подожжены несколько торговых точек и магазинов, принадлежавших выходцам с Кавказа.

Ревизию культурных ценностей в российских музеях проведет специальная комиссия, которую поручил создать Владимир Путин. Комиссия создается в связи с крупными хищениями из Эрмитажа и Российского государственного архива литературы и искусства.

Октябрь

В Москве на улице Улофа Пальме ограблена квартира вице-спикера Госдумы Любови Слиски. Унесли денег и ценностей примерно на 4 миллиона рублей.

8 октября 2006 года сотрудники оперативно-розыск­ного отдела и СОБРа таможни вместе с пограничниками в течение часа задержали двух нарушителей. Они пытались провезти продукты питания в объезд таможенного поста МАПП «Донецк». Один из них (уроженец г. Краснодона) вез 12 ящиков свежемороженой рыбы и 18 ящиков свежемороженого краба, а другой (житель Луганска) куриные окорочка в количест­ве 750 кг. На следующий день в том же районе таможенники остановили еще одного гражданина Украины и обнаружили у него 900 кг «контрабандных» окорочков.

Кампания по борьбе с грузинским криминалом пошла на спад. Большинство закрытых казино в Москве уже работают. Сократилось и число депортируемых нелегалов.

В ночь на 13 октября 9 пациентов совершили побег из психиатрической больницы в поселке Троицкое Чеховского района Подмосковья. Зарезали собаку. Всех поймали. Волнения начались в других психушках России.

Партия «Яблоко» выступила с заявлением об угрозе для России со стороны криминального террора: «Только за последнее время были убиты зампредседателя Центробанка Андрей Козлов, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, один из руководителей Внешторгбанка‑24 Александр Плохин, управляющий делами ИТАР-ТАСС Анатолий Воронин, кандидат в мэры Дальнегорска Дмитрий Фотьянов».

«Новая газета» обратилась в Генпрокуратуру, требуя возобновления официального расследования гибели Юрия Щекочихина.

В Лондоне отравлен Александр Литвиненко.

Прокуратура Назывевского района Омской области раскрыла изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девочек. 40-летний местный житель увидел, как две девочки идут в соседнее село. Маньяк отправился вслед за ними. Догнав девочек в лесу, преступник изнасиловал младшую, после чего забил обеих палкой до смерти. Тела девочек маньяк спрятал в стогу сена и поджег. Обгоревшие останки жертв он бросил под ближайшим кустом.

Ноябрь

В ночь на 5 ноября на кладбище в поселке Переделкино Ленинского района Подмосковья была осквернена могила русского поэта Бориса Пастернака. Неизвестные лица нанесли большие повреждения памятнику, совершив поджог предварительно разложенных вокруг надгробия старых венков.

В местах заключения криминальное сообщество стало проявлять повышенный интерес к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Как сообщают СМИ, «воры в законе» уже предлагали экс-главе ЮКОСа заняться предоставлением материальной помощи заключенным. С той же целью авторитеты пытаются найти подход к бывшему главе МЕНАТЕПа Платону Лебедеву. При этом Михаил Ходорковский сам проявил инициативу. Как объявил еще до вынесения приговора олигарху его пресс-центр, уже идет процесс регистрации его фонда поддержки заключенных. Не исключено, что контакт между заключенными олигархами и нынешними авторитетами криминального мира в какой-либо форме будет налажен. Аналитики считают, что, скорее всего, это будет материальная поддержка в обмен на лояльное отношение криминального сообщества к извест­ным арестантам. Однако некоторые из них не исключают и возникновения более тесных связей между осужденными олигархами и хозяевами зоны.

Декабрь

Заместитель прокурора Московского района Санкт-Петербурга Яковлев и следователь этой же прокуратуры Прокофьев задержаны сотрудниками ФСБ в момент получения крупной суммы денег на квартире у Яковлева. Говорят, изъятая сумма была частью взятки размером в 100 тысяч долларов, которая предназначалась для изменения судьбы уголовного дела, в рамках которого мог быть привлечен к уголовной ответственности - предположительно за взятку - один из высокопоставленных чиновников администрации Москов­ского района.

В аэропорту Подгорица задержаны двое россиян с миллионом евро в чемодане. Их подозревают в отмывании денег.

По данным МВД, только за 9 месяцев 2006 года в России зарегистрировано почти 3 миллиона преступлений. Не раскрыто более 1,4 миллиона.

Иммунитет года

Представитель посольства Бельгии, владеющий техникой карате, избил сотрудника ГИБДД, который пытался его задержать, то есть нарушить дипломатическую неприкосновенность  

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