Против психа нет приема

Гонец в дурдом

В фильме «Не послать ли нам гонца» герой Михаила Евдокимова отправляется в Кремль, чтобы рассказать Президенту России о народных проблемах. На Красной площади ходока скрутили представители спецслужб и поместили в дурдом.

В жизни все произошло иначе. На прошлой неделе в суд было передано дело гражданина З., который тоже прорывался в Кремль. Потому что считал действующего президента самозванцем, а настоящим именно себя. Выяснилось - подсудимый состоит на психоневрологическом учете. Лечился, но, как видно, без особого успеха. Силовики не позволили ему осуществить дерзкий план.

Спецсредства для спецконтингента

Один из последних громких побегов случился в Чеховском районе Подмосковья. Из клиники №5 бежали девять человек, вооруженных ножами. Диагнозы у пациентов - от шизофрении до олигофрении. Все проходили по уголовным статьям: кто за разбой, кто за убийство. При побеге персонал больницы и охрана, к счастью, не пострадали, а вот сторожевой собаке беглецы перерезали горло.

Выбравшись за территорию лечебницы, психбольные перегородили дорогу, остановили «москвич», приставили водителю нож к горлу, а его попутчицу выкинули из салона. И, забившись туда вдевятером, были таковы. К настоящему времени восемь человек пойманы. Но одного - самого опасного - все еще ищут.

- Понимаете, психиатрические клиники бывают разные, - рассказывает мой собеседник, один из столичных врачей-психиатров, по­просивший себя не называть. - Пятая, в которой случился побег, лечит так называемый спецконтигент. То есть людей, совершивших общественно опасные деяния, но освобожденнных от уголовной ответственности по состоянию психического здоровья. И, насколько мне известно, для подавляющего большинства чеховского стационара зона или тюрьма намного предпочтительнее клиники. Поэтому вырваться отсюда пытаются всеми путями.

В той клинике, в которой я тружусь, пациенты чуть полегче, но и те иногда выкидывают разные фокусы. Во время приступов у некоторых мышечная сила может увеличиваться в пятьсот раз! Как с ними спра­виться?

А уж если такие клиенты, как в пятой больнице, обслуживающему персоналу совсем туго приходится. Чтобы усмирить таких буйных, в некоторых клиниках применяют сульфазин. Его колют в определенные точки, где наиболее мощная мышечная активность. С помощью таких уколов человека в лягушку можно превратить.

Санитар - это пенсионерка

На усмотрение администрации стационара договоры об охране заключаются либо с подразделениями МВД, либо с частными охранными предприятиями (ЧОП). Но ни те ни другие не имеют права носить огнестрельное оружие. Как правило, у охранников есть дубинки, иногда электрошокеры. Ну и собаки им помогают.

Обычно охранники не допускаются в палаты, они несут дежурство на входе, по периметру двора. А с больными приходится справляться врачам и санитарам.

Если вы считаете, что к последним относятся высокие и сильные мужчины, похожие на чемпионов по греко-римской борьбе, сильно ошибаетесь. Санитары - как правило - женщины пенсионного возраста. Их месячная зар­плата - от 3 до 5 тысяч рублей. Некоторые подрабатывают в других клиниках.

- Врачи получают больше, - рассказывает мой собеседник, - в зависимости от категории - от 7 до 25 тысяч рублей. Но все равно молодежь практически не идет к нам работать, даже несмотря на то что наша зарплата на 25 процентов выше, чем у коллег других специальностей. И отпуск у нас - 64 дня. Слишком опасная работа. И объемная. В среднем на одного доктора приходится до 300 больных. А в некоторых городских районных психоневрологических диспансерах количество людей, состоящих на учете, достигает 17 тысяч человек. Это запредельные цифры, и они будут расти.

- Насколько соответствуют действительности легенды о том, что если у человека есть справка, что он душевнобольной, он может и дальше безнаказанно совершать преступления?

- Суд может направить любого пойманного правонарушителя на судебно-медицинскую экспертизу. Московский институт имени Сербского - самое профессиональное учреждение в этой области. Там работают такие специалисты, которых трудно провести. И суд уже решает, принудительно лечить человека или отправлять его в тюрьму.

Кто бежит?

- Если даже у охраны нет оружия, каким образом у беглецов из пятой клиники оказалось при себе четыре ножа?

- Как правило, все побеги замышляют шизофреники. В стенах больницы они по сравнению с другими пациентами выглядят нормальными. Стараются хорошо себя вести, пытаются сдружиться с персоналом. В конце концов их допускают к каким-нибудь хозяйственным работам, на кухне например. Оттуда и воруют ножи. А шизофреники подбивают к побегу других больных, - продолжает доктор. - Это уже вторая категория беглецов, - олигофрены, которые легко поддаются влиянию. Эти вообще после побега, как правило, напиваются первым делом. Когда они выпьют, им становится весело, да так, что готовы броситься на кого-то с ножом или изнасиловать. Потом рассказывают о своих преступлениях без малейшей капли сожаления.

Зарубежный аргумент

Пару лет назад Верховный суд Лондона обязал администрацию психиатрической лечебницы выплатить 750 тысяч 114 английских фунтов 37-летнему душевнобольному Дэвиду Ламберту, сообщает The Times. Шизофреник Дэвид Ламберт бежал из закрытой клиники для душевнобольных в Западном Сассексе. Во время побега он прыгнул с автодорожного моста и получил тяжелую травму спинного мозга. У душевнобольного хватило ума подать в суд на администрацию клиники, не сумевшей обеспечить должный контроль за безопасностью своих пациентов.

Наиболее известные побеги

Иркутская область. 2002 год

Из психбольницы Иркутской области сбежали четверо пациентов. Один из них - убийца. Все четверо беглецов находились на принудительном лечении по решению суда. Выбраться из «психушки» им удалось через столовую и подсобные помещения. Одного из беглецов сразу же привезли обратно в больницу родст­венники.

В том же году из психотуберкулезного отделения третьей Иркутской областной психиатрической больницы сбежали четверо, накануне из другого отделения совершили побег десять человек, находящихся на принудительном лечении. Они проделали дыру в старых досках медицинского корпуса. Один из беглецов вернулся в больницу спустя несколько часов. Объяснить свой поступок он не смог: «Я там ходил по полю, вышел на дорогу, опять шел и пришел в отделение».

Врачи уверены, что организатором побега явился пациент, переведенный из Калининградской психиатрической больницы интенсивного наблюдения. Он имел большой «тюремный стаж».

Трое из сбежавших осуждены по статьям за тяжкие преступления. Например, один из них, ранее проходивший службу в Чечне, в приступе безумия убил собственную мать. По словам медперсонала, побеги стали возможны из-за аварийного состояния помещений. Например, в четвертом отделении больные жили в деревянном бараке. Все доски этого строения гнилые и крошатся буквально в руках. Ремонт там начали только тогда, когда возникла явная угроза обрушения.

С душевнобольными уголовниками приходится справляться медсестрам - именно из них и состоит охрана иркутских спецучреждений.

Челябинск. 2004 год

Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор Андрею Синельникову, Ивану Кряковскому и Даврону Кутдусову, которые 21 апреля, находясь под следствием, совершили побег из отделения судмедэкспертизы област­ного психоневрологического диспансера, убив при этом милиционера. Присяжные признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. 24-летнему Андрею Синельникову, вырезавшему целую семью из четырех человек в Еманжелинске и застрелившему при побеге сотрудника отдела вневедомственной охраны, суд вынес обвинительный приговор по шести статьям Уголовного кодекса РФ.