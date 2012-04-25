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Алюминиевая крыша

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Алюминиевая крыша

«АН» продолжают расследование передела советской и российской промышленности бандитскими группировками. Криминальные подробности этих событий могут всплыть во время слушаний по иску израильского бизнесмена Михаила Черного к российскому алюминиевому олигарху Олегу Дерипаске. Иск составляет почти 6 млрд. долларов. Сам Черной на суде не появится, потому что находится в международном розыске по линии Интерпола и будет арестован сразу, как пересечёт израильскую границу. Начало расследования можно прочитать в прошлом номере или на сайте argumenti.ru.

В конце 80-х  – начале 90-х годов прошлого века лидерам крупных ОПГ (организованные преступные группы) стало понятно: «Лох тот бандит, который не хочет стать бизнесменом». К тому времени сферы влияния на территории СССР между ОПГ уже практически были поделены. Но по нынешним меркам речь шла о сущих мелочах: ларьки, кооперативы, подпольные «цеховики», которые к тому же стали выползать из тени в легализованную коммерцию. Кого ещё обкладывать данью? И главное – куда девать уже заработанные на рэкете деньги?

Наиболее предприимчивые бандиты из долгопрудненских принялись скупать стоящие без дела заводы и открывать свои производства. «Ингуши» наладили свои «шкурные» дела с итальянскими коллегами. С итальянцами завязались и лидеры армянской ОПГ. Солнцевские, измайловские и подольские прощупывали территории стран Восточной Европы, для начала наладив угон оттуда автомобилей. «Чеченская» группировка начала познавать вкус прибылей от нефти, потом уже – от фальшивых авизо. Но неосвоенных бандитами мощностей и активов было огромное множество. Российские бандиты искали большой куш…

Цеховые связи

В советском Ташкенте Михаил Черной был «цеховиком». «Цеховики» – это первые советские подпольные кооператоры, которые выпускали поддельные костюмы «адидас» и «пума», наловчившиеся делать дефицитные пластиковые пакеты с уродливыми портретами Аллы Пугачёвой и ансамбля «Абба». 

В советские времена «цеховиков» обкладывали данью воры в законе. Деньги «генералы» криминального мира требовали в «общак», мотивируя рэкет тем, что «цеховики» рано или поздно будут пойманы и окажутся на зоне. А там – территория воров. И если начинающие бизнесмены хотят жить спокойно – надо платить заранее. Так что контакты у «воров» и «цеховиков» были налажены, и друг без друга они существовать не могли.

Михаил Черной «крутил лотерею» на улицах Ташкента, а вскоре открыл подпольный цех по пошиву тапочек и изготовлению заколок. Там он и знакомился с людьми, которые крышевали теневой бизнес всей республики – ворами и спортсменами из их окружения. У Черного была возможность у них многому поучиться. И он учился.

Чего стоит одна только дружба Черного с авторитетным предпринимателем Гафуром Рахимовым, который был знаком с Вячеславом Иваньковым (Япончик). По данным ФБР США, Гафур Рахимов через ряд аффилированных компаний контролировал австрийскую фирму «Агротек». Через неё, согласно материалам доклада «Организованная преступность», отмывались средства от наркотрафика российского и узбекского криминальных сообществ. Затем часть денег направлялась на швейцарские счета Иванькова, с которым Черному ещё только предстояло познакомиться. Но уже в 1987-м Михаил Черной приехал «покорять Москву» не с пустыми руками. В них были деньги «цеховиков» и «рекомендательные письма» от «уважаемых» ташкентских предпринимателей, известных по кличкам Гафур и Салим. Благодаря им гость столицы и познакомился с «бизнесменом из Солнцева» Сергеем Михайловым, а также с Антоном Малевским (Антон Измайловский), Сергеем Тимофеевым (Сильвестр) и целым рядом других выдающихся личностей, правивших бал на ночных улицах мегаполиса. Москва встретила Черного если не объятиями, то очень даже тепло.

Пехота из Измайлово

Бумаги оперативного сопровождения о вхождении организованной преступности в металлургию чётко показывают, как стремительно ширились связи ташкентского гостя с лидерами ОПГ, чиновниками и министрами. Имена большинства утонули в быстрых водах российской истории 90-х. Очень многих из них уже нет в живых. Далеко не все дожили до миллионных счетов в банках и легального статуса, о которых уже тогда мечтали лидеры измайловской, солнцевской и подольской группировок.

– Почему так получилось? – интересовался я у разных осведомлённых людей при подготовке этого материала. – На металлургических предприятиях в Братске и Красноярске, Нижнем Тагиле или Ступино уже сидела местная братва. Бандюки контролировали контрабанду металла. А Черному удалось отодвинуть эти «бригады» от лакомого куска и даже взять их под контроль. Пусть не своими руками, но с помощью тех же измайловских и частично солнцевских бандитов. Как получилось, что такие воры в законе, как Япончик, Дед Хасан, в металлургию даже не совались?! А Шакро-молодой, когда пытался туда залезть, вообще получил удар пепельницей «в область лица». И потом даже не пикнул в ответ.

– Знаю я эту историю про пепельницу, – рассказал мне один из воров в законе. – Знаешь, кто тогда Шакро стукнул? Один из гудаутских воров. Достойный был человек. Но его после этого случая застрелили прямо во дворе, на глазах жены и ребёнка. Что касается Хасана – он в самом деле мудрый человек. Зачем ему светиться там, где не всё понятно? Он предпочёл, чтобы засветились другие люди, Шакро или Япончик например. И посмотреть на результат. Насчёт измайловских ничего не скажу, но, скорее всего, их тогда пользовали как пехоту на прорыве. На мой взгляд, воров в итоге точно так же поимели. И выкинули. Ты посмотри – кто в живых-то остался?

Посмотрел. Выжившие есть. Но мало. И все живут или прячутся за рубежом. О них – разговор отдельный. А пока ещё один ответ на тот же вопрос, который был выше, – как Черному удалось отодвинуть от пирога воров и других авторитетных людей. Своим мнением поделился начальник оперативного подразделения по борьбе с оргпреступностью, полковник милиции, не пожелавший называть себя:

– Прежде чем начинать бизнес, коммерсанты изучают рынок. Так и Черной изучил рынок бандитских услуг. Познакомившись с такими людьми, как Сильвестр, Отарик, Аксён Измайловский, Антон Малевский, он сделал выбор в пользу измайловских. Почему? Потому что они были хоть и «отморожены», но в меру. То есть воровские понятия для них были не указ, но какие-то правила приличия они всё же соблюдали. Да и в западную цивилизацию им очень хотелось. С хорошими деньгами. Михаил Черной мог в этом поспособствовать. Измайловская братва ему была нужна, чтобы силой зайти на предприятия Сибири – в Красноярск, Братск, Нижний Тагил, Нижневартовск. Для того чтобы жёстко вышибить оттуда местных бандитов и воров в законе. Взамен Черной, предполагаю, вводил лидеров измайловской ОПГ в долю малую. И измайловские бандюки сыграли роль вышибал достаточно грамотно. Налетали вихрем, убирали ненужных людей без всяких предварительных договоров, а потом на освободившиеся места ставили своих.

Консильери

– Если всё так удачно складывалось, почему так неудачно прыгнул с парашютом десантник Антон Малевский? Он же разбился в ЮАР.

– Я сам – бывший десантник, – сказал полковник, – Антон Малевский был у меня в разработке, как у опера, я прочёл много материалов о его гибели. И нашёл только одну статью с подробностями. Во-первых, он прыгал не один, а с двумя инструкторами. Велась видеосъёмка, которую, правда, так никто и не видел. Приземлялись они на местность, где гуляют ветры и ударяются о стены. И перед приземлением, метров за сто, Антон решился на трюк, который исполняют только профессионалы. Тут у него парашют «схлопнулся», и он погиб. Это несчастный случай – 95% даю.

– Но буквально через пару дней после гибели Антона Малевского в Австрии, в Вене, в двух разных гостиницах «схлопнулись» от разрыва сердца сразу два измайловских бригадира. Витя Роман и Серёжа Марикела, смотрящие от Антона за банковские проводки. Это тоже несчастный случай?

– Тут думать надо. Но одно тебе скажу – и за Черными, и за измайловскими тогда стояли серьёзные люди из спецслужб. И именно они подвели измайловских к Черному. Только тогда у них начал получаться совместный бизнес. А Черной стал прокладкой между «погонами» и ворами. Своего рода крышей над криминалом и бизнесом.

– Некоторые мои коллеги упоминают Михаила Черного как одного из лидеров измайловской и солнцевской ОПГ. Но какой он лидер? – не соглашается другой мой собеседник, подполковник милиции в отставке. Он тоже разрабатывал измайловскую ОПГ в бытность сотрудником РУБОП. – Он что, на сходке командовал, кому на какие разборки ехать и кого валить? А вот куда деньги направить, указать, кто может помешать росту доходов, – это да. Он был тем, кого в коза ностра именуют «консильери» – советник. Не знаю чей – спецслужб или воров. Но по моим данным, солнцевские сами выбрали Черного на роль своего экономического лидера, а также в вопросе вывода денег из России в офшоры. А потом в их отношениях случился кризис. Братва научилась считать и поняла, что большую часть денег с алюминия берут не они, а их советник. Черной сбежал в Израиль, а братва вдруг начала погибать.

Версий отъезда Черного из России немало по сей день. Но в одном все они сходятся. Земля обетованная оказалась для беглеца удобным местом, чтобы управлять своей паутиной, дёргая за нужные ниточки и ловя в сети всё новых мух. О том, как устроена эта паутина сегодня, – читайте в майских номерах «АН».

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