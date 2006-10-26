//Криминал

Киллер, подводник или адвокат?

новый поворот в «деле пуманэ»

№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Киллер, подводник или адвокат?
Пуманэ: палач или жертва?

Убил и закатал в бетон

Напомним, что 18 сентября 2004 года Александра Пуманэ задержали возле Бородинской панорамы в Москве в машине с самодельным взрывным уст­ройством. Приняв Пуманэ за террориста, милиционеры отвели его в 83-е отделение милиции Пресненского района, где несколько часов подряд выколачивали признания. В результате задержанный скончался, что вызвало огромный отрицательный резонанс как в нашей стране, так и за рубежом.

И вот теперь, спустя два года Генпрокуратура арестовала участников так называемой кингисеппской группировки. Один из них дал показания об участии в ее криминальной деятельности Александра Пуманэ. Что здесь правда, а что ложь?

Задержанные обвиняются в убийствах, бандитизме, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Исчез из поля зрения следственных органов глава бандитского «концерна» Сергей Финагин. По сообщению прокуратуры, сразу после убийства Пуманэ Фину (кличка) позвонила жена убитого подводника, и тот ударился в бега.

Один из бандитов Александр Иванов рассказал следствию, что Фин платил им зарплату около 2 тысяч долл., а за убийство - по 10 тыс. долл. Согласно показаниям, Александр Пуманэ являлся исполнителем 4 убийств и одного покушения. Так, в декабре 1999 года он с сообщниками расстрелял из автоматов сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова. В августе 2000 года обстрелял автомобиль акционера «Компании САН» Михаила Орлова. В декабре 2002 года убил председателя правления «ВМС-Октан» Василия Хатаришвили. В апреле 2001 года Пуманэ убил Валерия Сперанского - главного бухгалтера Башкирской нефтехимической компании. Генпрокуратура сообщает, что мотивы этого убийства неясны, так как оно противоречит интересам кингисеппской группировки. Неясны также мотивы другого преступления, совершенного в ноябре 2001 года, когда Пуманэ вместе с братьями Ивановыми, как утверждается, убил и закатал в бетон тело бухгалтера группы «Плаза» Людмилы Красногер.

В 2004 году, по рассказу Иванова, между Фином и Пуманэ начали происходить стычки на почве того, что руководитель давал слишком опасные задания. В частности, банда отказалась взрывать директора компании «Славнефть» Юрия Бу­шуева возле Бородинской панорамы - потому что погибнет много людей. Тем не менее Пуманэ почему-то вез к Бородинской панораме две мины МОН-50.

И здесь не лишне оговориться: мы читаем не триллер, а дело прокуратуры, составленное на потомственного офицера-подводника, капитана 3-го ранга, штурмана подводной лодки «Карелия». Друзья считали Пуманэ крайне порядочным человеком.

Сначала развелся, потом стал адвокатом

Старенькие родители бывшего подводника - Людмила Ивановна и морской офицер в отставке Геннадий Николаевич Пуманэ живут в г. Пушкин под Питером. Сегодня они практически не выходят на улицу: стыдно перед соседями. Все в этой большой и дружной семье было нормально до 27 декабря 1997 г. Именно в этот день их сын Пуманэ уволился с морской службы и покинул ЗАТО «Скалистый» в Гаджиево (Мурманская область). И пошло-поехало: сначала он огорошил родителей новостью, что разводится с женой Наталией, с которой прижил двух девчонок Сашку и Людочку. Потом привел в дом молодую жену.

С Ксенией Вологдиной Пуманэ жил гостевым браком, родился мальчишка. Но тут подводник снова удивил родителей, сказав, что хочет переучиться на адвоката. Он заочно поступил в Питерский университет на юридический факультет. Там сблизился со своим бывшим однокурсником по военно-морскому училищу в Баку, адвокатом Кулиевым, у которого были тесные связи со многими влиятельными бизнесменами и их телохранителями.

Возможно, через них Пуманэ попал в круг людей, известных правоохранительным органам как члены кингисеппской ОПГ (уютный городок Кингисепп находится в Ленинградской области).

Адвокат или «браток»?

Генпрокуратура сообщает: на след банды сыщики вышли в сентябре 2004 года. Но кингиссепская группировка широко известна с 90-х годов. Уже тогда она вела войну за передел кингисеппского рынка. С одной стороны выступал местный авторитет Михаил Литвинов, с другой - уехавший в столицу Сергей Финагин.

1 августа 2001 года был убит помощник местного авторитета Литвинова - Сосков. Убийцей признали жителя Беларуси Олега Кобзева, который был членом банды Фина. Кобзеву дали 25-летний срок, и сейчас он сидит. Александр Пуманэ вел дело Олега Кобзева как адвокат.

Но 1 августа 2002 года случилось странное. В этот день толовая шашка массой 400 граммов взорвалась возле дверей прокуратуры Ленинградской области. В кустах был найден мешок с остатками тротила и мобильным телефоном, зарегистрированным на имя Станислава Кулясова, близкого друга и сослуживца Александра Пуманэ. Когда прокуратура отработала этот след, выяснилось, что Кулясов купил мобильник для Пуманэ по его просьбе.

Вопросов было много. Но главный: зачем было взрывать прокуратуру, заведомо зная, что тротиловый запас в 400 граммов не принесет никому вреда? Все это очень похоже на грубую провокацию против Александра Пуманэ, которую устроила литвиновская группировка: с одной стороны - компромат, с другой - предупреждение. Обычная практика братков.

«Оборотни» с «сывороткой»

Бывшего моряка допрашивал некто, представившийся милиционерам руководителем подразделения антитеррора. Оказывается, это был майор Вячеслав Душенко, сотрудник УБОП. Именно он, по версии следствия, и забил до смерти Пуманэ. До перехода в УБОП Душенко служил в МУРе. Последняя его должность - начальник отделения 4-го отдела 2-й оперативно-розыскной части. В ОРЧ-2 работали многие «оборотни в погонах». И связь «душителя» Душенко с бандой «оборотней в погонах» наводит на мысль, что Душенко получил задание убрать Пуманэ. Что он и сделал. Прокуратура объявила Вячеслава Душенко в розыск.

Кстати, Пуманэ доставили в Склиф в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. Эксперты полагают, что моряк был накачан так называемой сывороткой правды. Используют ее диверсионные группы для быстрого допроса «языка».

После странной смерти Пуманэ в Москве произошли громкие отставки: со своих должностей были сняты начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Вячеслав Баранов, начальник оперативно-розыскной части №5 Антон Гусев и начальник 83-го отдела милиции Андрей Семгин.

Возможно, именно этим широчайшим резонансом и объясняется решение «лепить» дело дальше, делая забитого насмерть подводника и адвоката главным потрошителем страны.

А был ли Пуманэ?

После странной смерти Пуманэ СМИ долго спорили: а принадлежит ли изуродованный труп бывшему моряку? Ведь ни Наталия Пуманэ, ни Ксения Вологдина не опознали в морге НИИ Склифосовского своего мужа. Эксперты Российского центра судебно-медицин­ской экспертизы Минздрава провели генетическую экспертизу тела Пуманэ, взяв анализ крови у его матери. Было подтверждено: изуродованный до неузнаваемости труп в морге Склифа принадлежит именно Александру Геннадьевичу Пуманэ. Теперь говорят, что в банде Фина Пуманэ отзывался на кличку «Моряк».

Кто боится дела Пуманэ?

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что дата предварительных слушаний по делу участников кингисеппской ОПГ пока неизвестна. Адвокаты, занятые в деле, утверждают, что на допросах назывались фамилии «очень известных бизнесменов и даже одного члена Совета Федерации», которые могли быть заинтересованы в убийствах, совершенных бандой Сергея Финагина.

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