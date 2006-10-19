Экспроприация XXI века

Кто такой Джуба

Самое увлекательное в этом сообщении МВД то, что нет никакой информации о его главном герое - Джубе, кроме той, что он играл в казино, где сказал кому-то слова про «маленькую победоносную войну», а 8 октября улетел из России покупать недвижимость (об этом тоже кому-то сказал).

Тем не менее на прошлой неделе информация ДЭПа МВД была широко растиражирована в СМИ. Некоторые даже назвали Джубу грузинским вором в законе. В ходе проведения собст­венного расследования редакции «Аргументов неделi» удалось выяснить, кто этот персонаж на самом деле.

Отчество его - Эмильевич. Имя - Джамбер. Фамилия - Элбакидзе. Родился в Грузии в мае 1974 года. Борцы с организованной преступностью заявляют, что в их базе данных среди воров в законе человек с такой кличкой не значится и они слышат о нем впервые. И не случайно - Джуба ни разу не был судим на территории России. Один небольшой срок у него был в Грузии.

По данным ветеранов борьбы с оргпреступностью, Джуба попал в их поле зрения еще в 2000 году, когда ошивался в Москве в окружении вора в законе Захария Калашова (Шакро-молодой). Элбакидзе уже тогда был этаким финансовым советником грузинского мафиози и славился умением проводить тонкие экономические схемы, которые не подпадали под статьи Уголовного кодекса либо требовали слишком кропотливой работы от борцов с экономической преступностью.

С таким талантом - и не в тюрьме!

За эту финансовую гениальность грузинские воры могли «короновать» Джубу, говорят оперативники, но у нас таких данных нет. Зато есть информация о том, что проводка и отмывание таких крупных сумм не могли быть проведены без помощи коррумпированных российских чиновников в самых высших эшелонах различных министерств и ведомств. По данным оперативников, у Джубы в свое время были отличные знакомства в Генпрокуратуре, Центробанке и Министерстве финансов.

Пока представители следст­венного комитета МВД отказываются комментировать сообщение ДЭПа. Лишь уклончиво отвечают на вопросы корреспондентов, что по этим фактам никаких уголовных дел не возбуждали и про Джубу ничего не знают.

Тем не менее в связи с этим инцидентом приостановлена деятельность: «Век банка», «АКА-банка», «Центурион» (лицензии у всех отозваны). Фигурируют в деле и подставные некоммерческие организации и фонды. В их офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ.

По санкции суда, правда - в Австрии, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела. В России - пока нет. Было только одно дело, возбужденное в 2004 году, об отмывании 20 миллионов долларов и переводе их в Грузию. И все пока.

Неуловимый Джуба

Про 200 миллиардов рублей в России еще никто ничего не возбудил. И про объявление Джубы в розыск - тоже ничего не слышно. Через Интерпол хотя бы. Сотрудники финансовой разведки от комментариев категорически отказываются, борцы с оргпреступностью - тоже. «У нас сегодня тотальная проверка в связи с переходом на зимнюю форму одежды, а ты тут пристаешь с какой-то Джубой!» Между тем сумма обналиченных денег, по скромным подсчетам, составляет четверть Стабилизационного фонда России.