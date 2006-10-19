«Мое убийство уже заказано»

Теперь можно сказать - все это время фирма работала. Ее аналитические материалы, посвященные организованной преступности, террористическим группировкам и коррупции не так давно оказались на столе одного из руководителей российских спецслужб.

- Ты с бывшим шефом больше не общаешься?

- Нет. Боря сейчас вообще мало с кем общается. Разве что с 16-летними девочками и с кокаином. Но я знаю практически о каждом его шаге. В силу того, что долгие годы собирал информацию о нем и его окружении. Сейчас с легкостью могу проследить все финансовые схемы, которые он по сей день использует в России для «выкачивания денег». Таких схем - десятки.

- Зачем тебе эта информация?

- Мне она не нужна. Я-то как раз считаю, что она нужна руководству наших спецслужб, а не мне. Все собранные нами материалы оформлены в виде детально прописанных справок о ситуации в банковском секторе экономики, в нефтяной сфере, в страховом бизнесе. Надеюсь, что наш опыт все-таки кому-то нужен. Но часто он оборачивался против нас же самих.

- Что ты имеешь в виду?

- Я общался недавно с двумя журналистами, дал им информацию о сегодняшнем бизнесе Березовского в России. И о финансировании террористических группировок за рубежом. То есть об абсолютно криминальных схемах и криминальных людях, которые эти схемы реализуют.

Но произошла утечка. Сами материалы в прессу не попали, а до «адресата» дошли. И вот буквально на днях от одного высокопоставленного сотрудника Департамента собственной безопасности МВД я узнал, что «заказан». Более того, даже знаю - кем. Сегодня за информацию, если она представляет опасность, вновь начинают отстреливать.

- Ты сам себя должен в нынешней ситуации обезопасить?

- Я очень надеюсь, что этим занимается МВД. Но я и сам, конечно, за себя постоять смогу. Есть же друзья, связи, причем, как ты знаешь, - самые разные. Но в спецслужбы я уже передал соответствующие документы.

- Озвучив информацию о том, что ты «заказан», ты себя спасаешь?

- Нет. Раньше считалось, что если в прессу попала информация о какой-то грядущей криминальной войне, то она наверняка не состоится. Сейчас все не так. Более того, я считаю, что не журналисты, а прежде всего правоохранительная система страны должна пресекать на корню любые попытки «наездов». И тем более убийств.

А про меня-то у МВД даже пленки есть. Может быть, не хватает времени или сил? Так давайте «АТОЛЛ» как раз и поможет. У нас такой объем информации скопился, что любая спецслужба может позавидовать. Через тебя я часть из этих документов официально передам в МВД.

Автор передал часть архива агентства «АТОЛЛ» в Службу криминальной милиции МВД. Я хочу, чтобы специалисты, представляющие правоохранительные органы и государственные структуры власти, дали оценку данным документам. Остается выразить удивление тем фактом, что г-н Соколов вынужден обращаться в СМИ, хотя информация о его возможном физическом устранении уже находится в распоряжении сотрудников МВД.