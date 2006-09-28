По волчьим законам…

Смертельные игры

Сейчас под стражей находятся 11 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 12 человек отпущены под подписку о невыезде, двое тринадцатилетних воспитанников детского дома возвращены в интернат. Судебные слушания начнутся не раньше ноября.

Ребятишки совершили тяжкие преступления - убийства, грабежи, разбои. Но сами так и не осознали степени своей вины. Поэтому на допросах, по словам прокурора Александра Гордеева, ведут себя спокойно. Рассказывают о своих «подвигах» охотно и подробно, а иногда и с гордостью. Похоже, юные изверги воспринимают все происходящее, как игру. Они даже поведали «дяде прокурору» основы их языка «ра». Специально учиться этому не нужно. Достаточно в каждом слове вставлять между слогами «ра». Например, слово «мама» на их языке звучит как «ма-ра-ма» и т.д. Некоторые научились писать на нем стихи.

Первая кровь

Около семи часов утра 24 апреля в арке самарской школы №65 случайные прохожие обнаружили изуродованные тела двух мужчин. А 9 мая на 7-й просеке спуска к Волге был найден труп еще одного мужчины. У него была разрезана грудь, откуда пытались вынуть... сердце. Из бедра вырезан большой кусок мягких тканей.

По этим характерным признакам можно было предположить, что в городе появилась банда людоедов.

Вечером 15 мая на территории парка у Воронежских озер было найдено тело 52-летнего Олега Артюхина с проломленной головой.

Для расследования этих преступлений была создана спецгруппа. Установили личности убитых - два сильно пьющих человека, бомж и душевнобольной. Все эпизоды имеют общий характер, а именно - садистский почерк и незащищенность жертв.

22 мая все 26 беспризорников были доставлены в Промышленный РУВД.

Стая

Ночевали в подвалах жилых домов. Облюбовали заброшенный барак. Еду готовили на костре, который разводили внутри дома. К ним стали прибиваться бродячие собаки. Животных мальцы привечали и подкармливали.

В компании появились три лидера - двое ранее судимых и 17-летний парень по кличке «Тормоз». Под их руководством пацаны начали совершать набеги на тонары, киоски, где воровали шоколадки, консервы, пиво, жвачку. Со временем стали действовать более организованно -

сбивались в группы по 8-10 человек и грабили людей. В качестве оружия малолетки использовали арматурные прутья.

9 мая, когда народ праздновал День Победы, «отморозки» нанюхались клея до одурения и устроили настоящий шабаш. Как на грех, в поле зрения попал психически больной мужчина, проживавший неподалеку с матерью. Человек он был безобидный, инвалид, занимался сбором пустых бутылок.

Несчастный защищался как мог, но силы были неравны. Кому первому пришла в голову дикая идея - отведать человеческое сердце -

сейчас уже никто не помнит. Но звереныши восприняли ее с энтузиазмом. Правда, «операция» не удалась, и тогда подростки набросились на человеческое мясо... Остатки пиршества скормили собакам.

- Собак жалко было, вот и подкарм­ливали, - призналась одна из задержанных девушек.

Ее слова прозвучали страшно. Жи-вотных жалели, а людей - нет.