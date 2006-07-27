На Алтае разбушевались скотокрады

ГОВОРЯТ, что некоторые районы Алтайского края переживают настоящую эпидемию скотокрадства. Крадут все, от крупного рогатого скота до мелкой живности с крестьянского подворья.

Однако власти не сидят сложа руки. Чтобы сбить волну преступлений, проводятся профилактические меро­приятия. Так, например, на каждую корову на Алтае теперь заводят своего рода паспорт. Буренок фотографируют и вместе с другой информацией (рост, вес, окрас, количество рогов, надои и т.д.) вносят в компьютерную базу данных. Считается, что эта мера должна остановить потенциальных преступников. Задействованы и правоохранительные органы.

Каждый вечер во всех районах края, начиная с 17.00 и до 2 ч. ночи, мобильная группа, состоящая из местного участкового, сотрудника ГИБДД и постового патрулируют поселковые дороги, общаются с пастухами и говорят населению, что красть нехорошо.

В то же время с мест приходит противоречивая информация. Говорят, что меры властей дали результат и воровать скотину вроде стали меньше. Однако есть сообщения, что скотокрады стали действовать с особой дерзостью. Так, например, недавно в селе Парфеновка у участкового милиционера грабители со двора умыкнули быка-производителя. Почему милиционер не сумел предотвратить кражу своего быка, не сообщают. Возможно, он находился в профилактическом рейде и проводил с населением разъяснительную работу.