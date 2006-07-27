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Клещ

№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Сергей КАНЕВ, Чувашия – Москва ]

Клещ

ЭТА чудовищная история произошла несколько лет назад в небольшом чувашском городке Ш. Заводской водитель Николай Клещеев по прозвищу «Клещ» теплым майским вечером зарубил топором свою жену Валентину и двоих детей, 5-летнюю Наталью и 3-летнего Алешу. Убивал, когда они спали. Затем Клещеев забаррикадировался в комнате и пытался устроить пожар. Обезвредить изувера удалось только под утро. Экспертиза показала, что на момент совершения преступления Клещеев был вменяемым. Правда, в сильном алкогольном опьянении. Клещеевых хоронили всем городом. Затем состоялся суд. Убийцу приговорили к длительному тюремному заключению. А еще через месяц кладбищенский сторож обнаружил пустые могилы. Рядом стояли гробы. Один большой - Валентины. И два маленьких - Натальи и Алеши. Приехала милиция и приступила к поискам. Вскоре в двух километрах от кладбища была найдена приготовленная для захоронения братская могила и пустой шалаш. Подозрения сразу пали на бывшего главу семейства. Но проверка показала, что «Клещ» в то время находился в Казанском следственном изоляторе. Загадочного осквернителя могил особо не искали, и вскоре дело замяли.

...Прошли годы. Отсидев положенный срок, Николай Клещеев вышел на свободу и вернулся в родной город. Но местные жители убийцу жены и малолетних детей не забыли. Это в больших городах до тебя нет никому дела. Здесь все по-другому. В общежитии его встретила толпа разъяренных женщин. И если бы не подоспевшая милиция, разорвали бы в клочья. Дом, в котором временно поселился «Клещ», сожгли на второй день. В приеме на работу ему отказали на всех предприятиях. Кроме того, пару раз неизвестные мужики избили Клещеева до полусмерти и даже пытались зарезать. Поговаривают, что это были родственники Валентины.
Сначала Клещеев скитался по подвалам. Затем вырыл землянку и поселился в лесу. Летом питается в основном грибами и ягодами. Зимой, в сильные морозы, по ночам тайком приходит к сестре. В последнее время живет у какой-то сердобольной старушки на окраине. Но это не надолго. Все равно скоро его узнают, и он вернется, словно затравленный зверь, в свою лесную нору.

...Рука у него была холодная и жесткая. Сел в кресло. Попросил закурить.

- Почему люди такие жестокие? Я же свое отсидел, как говорится, «от звонка до звонка». Сколько лет прошло, а они все не могут меня понять.

Пьяный я был. Ничего толком не помню. После работы у Егоровны взяли самогонки. Врезали по стакану. А тут Андрюха говорит: «Твоя Валька уже год бегает к Кольке со второго этажа». Ну, я и сорвался. Пришел домой, и понеслось. Очнулся, когда меня уже менты вязали. Весь в крови был. А они там лежали. До меня только тогда дошло.

В общежитии я разыскал очевидцев трагедии. Несмотря на большой срок давности, люди до сих пор помнят все до мелочей. Тетя Вера в ту ночь дежурила по этажу.

- Я, как только услышала детские крики, сразу бросилась к двери. Пыталась открыть. Слышу только удары и его ругань. Побежала за милицией. Да поздно уже.

- А правду говорят, что Валентина гуляла?

- Да вы что! Когда ей гулять. С работы, в детский сад и домой. Она скромная была. Ничего такого не было. Наоборот, это «Клещ» тут бегал налево-направо.

К сожалению, приятеля «Кле­ща», того самого, кто рассказывал про соседа, уже нет в живых. Говорят, допился самогона «от Егоровны». Зато живым и здоровым оказался «любовник» Николай со второго этажа.

- Да какие мы любовники? Пару раз сумки помог Валентине донести.

Не сложилась дальнейшая жизнь и у Егоровны. Муж повесился. Дети уехали в Чебоксары и даже не пишут. В городе Егоровну буквально ненавидят все. Бабы говорят: на ее совести немало мужицких жизней. Как выяснилось, в самогонку она подмешивала куриный помет или димедрол. От такого «коктейля» мужики дурели мгновенно.

...Он снова попросил закурить.

- Вместе со мной сажать надо было Егоровну! Это из-за ее самогонки у меня «крышу» снесло. На суд она не пришла. Испугалась, зараза. А то бы я там все рассказал. А знаешь, сколько таких, как я, по зонам сидят? Вон Валерка, со мной в Казани сидел, тоже такой самогонки опился. А потом тещу и тестя зарезал. Сажать таких продавцов надо! Наживаются на человеческом горе.

Что правда, то правда. «Са­могонщиц» в России пруд пруди. К примеру, под Костромой живет некая баба Маша. С виду «божий одуванчик». Споила всех и вся. На сорок дворов осталось 6 мужиков. Да и они уже практически хронические алкоголики. Уж чего только не пытались с ней сделать. И милицию вызывали, и стращал ее батюшка небесными карами. Даже дом поджигали. А она все одно - торгует. Когда я налил ее «пойло» в пластмассовый стакан, у него тут же разъело дно...

...«Клещ» опять закурил. Я предложил ему кофе, но он отказался.

- Мне бы только денег заработать, и я сразу же уеду. Жизни здесь мне не будет. Или замерзну зимой. Или Валькины братья меня прирежут...

А Валька с детьми каждую ночь ко мне приходят. Смотрят на меня и молчат. Я в слезы. На колени падаю: хочу сказать им «простите», да не могу. Как будто онемел. А могилы тогда я разрыл. Хотел перенести их в лес и там жить. Меня тогда в «психушку» положили. А я сбежал. Всю ночь рыл. А потом вернулся. Менты меня избили и дело замяли. Ну, ладно, будь здоров. Скоро рассвет, мне к бабке нужно успеть.

И он ушел. Так же внезапно, как и появился. А я отправился за сигаретами. Ночной магазин не работал. Зато неподалеку стояла старушка с двумя большими сумками. Все лицо в морщинах. Заштопанный халат. Из-под старого платка выбилась прядь седых волос:

- Самогоночки не желаете? Всего 30 руб. за бутылочку.

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