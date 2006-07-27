Красный дракон на российских просторах

Китайский ремень

24-ЛЕТНИЙ Вэнь показывает свою шею - даже по прошествии полугода на ней отчетливо виден рваный шрам, след от кожаного ремня, на котором Вэня пытались подвесить в подмосковном лесу. Молодого китайца спасло чудо - удавка порвалась и он упал на землю с высоты трех метров. Несколько часов пролежал без сознания, а потом, подчиняясь инстинктам, куда-то пополз. На утро следующего дня он смог добраться до дороги, где его подобрал какой-то сердобольный дачник. Через два дня, собрав свой нехитрый скарб, Вэнь улетел из Москвы на родину, в Китай.

В тот же день, проводив молодого человека, его дядя Чжан, владелец нескольких контейнеров на Черкизовском рынке, пришел в милицию.

За последние годы это был первый и единственный случай обращения гражданина Китая за помощью к российским правоохранительным органам. Чжан признался позже, что никогда бы не решился на такой шаг - себе дороже. Но пути назад уже не было: боевики китайской триады пытались повесить его племянника, отобрали один из контейнеров, угрожали ему самому и его родст­венникам.

- Это был действительно уникальный случай, - рассказывает сотрудник ОРБ Главного управления МВД России по ЦФО. - Мы много лет пытаемся работать по китайцам, но результат - почти нулевой. Брали их за «экономику»: контрафакт, контрабанду, подделки документов. Было несколько случаев с наркотиками. Но по тяжкому преступлению - вымогательству и покушению на убийство - гражданин Китая, да еще и живущий в Москве не совсем легально, обратился к нам впервые.

Уже к вечеру первого дня расследования оперативники связались со своими китайскими коллегами, те помогли разыскать Вэня. Еще сутки ушли на уговоры, еще двое - на решение всех формальностей. Через неделю Вэнь вернулся в Москву. У трапа самолета его ждали столичные сыщики. Молодого китайца взяли под охрану и поместили в безопасное место.

На кадрах оперативной съемки, сделанной во время следственного эксперимента, видно дерево, на котором пытались повесить Вэня. Там до сих пор болтается обрывок китайского ремня.

- Их погубило плохое качество товара, - мрачно шутит оперативник. - Взяли бы нормальный, качественный ремень - ничего бы не было. Не думаю, что повешенного Вэня вообще бы нашли - в этой части леса москвичи особенно не гуляют. Глушь там.

Вэнь опознал всех тех, кто принимал участие в его «казни». Он даже рассказал, где их можно найти. Боевики-нелегалы, представители одной из крупнейших китайских триад, ни о чем не подозревая, проводили свободное время в одном из закрытых борделей на северо-востоке столицы. Их арест был делом техники.

Смертник за 30 тыс. долларов

СТОЛИЧНЫЙ предприниматель Анд­рей К. уже несколько лет ходил по лезвию ножа. Конкуренты никак не хотели расставаться с методами, принятыми в середине девяностых. Единственным средством решения проблем в бизнесе они считали пулю киллера. Андрей знал, что «ходит под заказом», но в милицию не обращался. Не верил.

Кто-то из знакомых, узнав о страхах Андрея, дал номер телефона. Посоветовал позвонить, спросить Юру. Юра оказался китайцем - свое труднопроизносимое для русского человека имя упростил, как мог. Первая встреча состоялась в маленьком грязном кафе на задворках Черкизовского рынка. Юра удивительно свободно, почти без акцента, говорил по-русски. «Учился еще в СССР, - объяснил он Андрею. - Русский язык очень сложный, но китайский - сложнее»

Юра предложил простое решение проблемы - «китайский телохранитель». Уникальная на московском криминальном рынке услуга. Если человек чувствует, что его жизнь под угрозой, он может воспользоваться такой палочкой-выручалочкой. За 30 тысяч долларов к нему будет приставлен маленький незаметный китаец-охранник. Вот только обязанности его сильно отличаются от тех, что знает наизусть каждый телохранитель в России. Задача у китайского бодигарда только одна - когда прогремят выстрелы, прикрыть собой босса. Вот и все. Сохранить его жизнь ценой своей собственной.

Для отдаленных провинций Китая 30 тыс. долл. - огромные деньги. На такую сумму можно содержать семью из пяти-семи человек лет десять, а можно - открыть собственный бизнес, который прокормит несколько поколений. Это - страшный выбор, но многие молодые мужчины в Китае готовы на все. Других шансов у них просто нет.

- Это дикая и новая для нашего рынка услуга, - говорит сотрудник ОРБ. - Наши «братки» никогда на такое не пойдут, да и ни один нормальный профессиональный охранник тоже. Это только в кино они такие смелые. На самом деле, главная задача телохранителя - нейтрализовать угрозу, а не погибнуть, защищая вверенное тело. Ведь даже если первые две-три пули он примет на себя, остальные-то - дальше пойдут. В пистолете не два патрона. А уж в автомате...

Разговор с китайцем Юрой ни на шутку напугал Андрея. Он даже представить себе не мог, что может вот так, запросто, за 30 тыс. долл. купить жизнь человека, живущего в нескольких тысячах километров от него. Незнакомого человека, который уже сейчас, заочно, готов за него погибнуть. Он пообещал подумать, но уже к вечеру отправился в милицию.

Андрей жив и здоров, хотя и провел два не самых приятных года в окружении автоматчиков СОБРа. Его охраняли в рамках программы защиты свидетелей. Теперь опасности нет никакой, но Андрей все же наотрез отказывается показывать свое лицо или назвать настоящее имя. Конкурента, заказавшего его, он не боится, а вот таинственного китайца Юру...

- Мы выезжали потом в это кафе, проводили там кое-какие негласные мероприятия, - рассказывает оперативник МВД. - Нет зацепок. Да, человек такой есть, это мы установили. Ходят слухи, что некоторые наши преступные авторитеты даже пользовались его услугами, нанимали себе китайских смертников. А вот чем дело закончилось, кто этим бизнесом в России руководит - пока выяснить невозможно.

Великий поход только начинается

ЕЩЕ несколько лет назад китайцы жили совершенно замкнутым миром - даже преступления, совершаемые гражданами КНР, никогда не касались россиян. Боевикам триад и простым, не очень организованным преступникам, хватало чем заняться и в пределах диаспоры.

Но новое время диктует новые правила: триады начинают великий поход по России. Под их контролем нелегальная рубка и переправка леса на Дальнем Востоке, вещевые и продовольственные рынки по всей стране, торговля наркотиками и контрафактными медикаментами. С недавних пор Россия с ее прозрачными границами превратилась в транзитную базу - через нашу страну в Западную Европу и Америку из Поднебесной едут киллеры: выполнив заказ, они возвращаются по туристическим или рабочим визам в Москву, где очень просто затеряться, где никто не сможет их найти.

Тщетные усилия милиции

У НАШЕЙ милиции уже есть положительный опыт международного сотрудничества - год назад по линии Интерпола двоих наемников, ехавших через Россию, удалось отследить и арестовать в пункте назначения, но это пока лишь капля в море. Великий поход самой древней мафии только начинается. Ну, а о настойчивости китайцев и вовсе ходят легенды. В московской диаспоре любят рассказывать историю-анекдот, имеющую под собой реальную основу: два китайца-нелегала смогли тайно пересечь российскую границу и за полтора года пешком дойти до столицы. За это время они сумели не только выучить русский язык, но и обзавестись легальными документами. Говорят, сейчас эти отчаянные мужчины занимаются каким-то бизнесом. Вроде бы даже легальным.

- Мы пытаемся что-то делать с эмиссарами триад, которые ведут себя все наглее, - рассказывает наш собеседник из МВД. - Но поймите: это технологически очень сложно. Чтобы осущест­вить внедрение агентов в этническую преступную среду, мы должны как минимум иметь достаточное количество сотрудников-китайцев, свободно владеющих языком, знающих все обычаи. А в МВД таких просто нет.

Голова дракона

СКОЛЬКО граждан Китая проживает в России и Москве - легально или нелегально - не знает никто. Специальной статистики пока не ведут. У независимых экспертов и милиционеров данные сильно расходятся. И «разлет» довольно впечатляющий. Так, в столице, по разным сведениям, постоянно проживают от 15 до 120 тыс. граждан Поднебесной, а число подданных КНР на Дальнем Востоке считать и вовсе страшно. Провести четкую грань между легальным и нелегальным китайским бизнесом удается не всегда. Официально зарегистрированная фирма может заниматься вполне законной торговлей и в то же время посредничать в сомнительных сделках.

Китайцы традиционно занимаются торговлей, производством контрафакта, оказанием услуг. Причем последние, в основном, ориентированы на диаспору, а не на граждан России - китайские коммерсанты предпочитают стричься, столоваться и даже стирать белье в «своих» предприятиях обслуживания, а россияне зачастую просто боятся заходить в такие этнические заведения.

Отдельная сфера услуг - бордели. В Москве их около сот­ни, и ориентированы они, в основном, именно на граждан Китая. Любитель экзотической клубнички с улицы туда не попадет при всем желании - не пройдет фейс-контроль. Ну а даже если и повезет - обслуживать его китайские проститутки не станут. И дело тут вовсе не в оголтелом шовинизме работниц секс-труда, а в некоторых физиологических особенностях азиатских жриц любви.

Есть и притоны для китайцев-наркоманов. Они засекречены еще сильнее.

Туловище дракона

КИТАЙСКИЕ триады - древнейшие и самые могущественные преступные организации на земле.

Свое современное название китай­ская мафия получила только в 17 веке. По легенде, во время нашествия кочевников, разрушивших знаменитый монастырь Шао Линь, в живых остались лишь трое монахов, они и стали основателями современных триад - Союза Земли, Человека и Неба во имя Справедливости. По приблизительным оценкам китайских и западных экспертов, на сегодняшний день в триадах состоят около одного миллиона двухсот тысяч человек. Основные сферы интересов - торговля оружием и наркотиками, проституция, игорный бизнес, изготовление фальшивых денег. В последние годы триады пытаются легализоваться, вбрасывая свои накопленные столетиями капиталы в легальный бизнес.

Традиционно модель организации триад предполагает жесткую иерархию. Первую позицию занимает лидер «сан шу», известный также как «лунг тао» (голова дракона) или «тай ло» (большой брат). В его подчинении находится четыре ранга руководителей, отвечающих за различные конкретные аспекты деятельности организации, и рядовые члены.

На второй позиции находятся руководители отдельных организаций или целого их ряда, входящих в триаду, называемые «фу шан шу», и специальный человек «синг фунг», который руководит вербовкой новых членов.

Третью позицию занимают инфорсеры, боевики - «хунг кван», возглавляющие оперативно действующие группы триад. В самом низу находятся простые члены или солдаты - «сей коу джай».

В бандах построена четкая вертикаль власти - ослушание или невыполнение приказа карается немедленно и жестоко.