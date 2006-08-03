В Саранске человек пытался съесть человека

ДИКИЙ случай произошел недавно в столице Мордовии Саранске.

Однажды некто Василий Смирнов, поднимаясь по лестнице к себе домой, увидел человека, спящего прямо в подъезде. Обычно в таких случаях обитатели дома либо обходят спящего стороной, либо пинками выгоняют на улицу. Василий Смирнов нашел третий вариант. Он затащил незнакомца в свою квартиру, взял на кухне нож и трижды ударил им жерт­ву в горло. Затем Смирнов попытался отрезать кусок мяса мертвого тела. Однако тупое лезвие не слушалось хозяина. Измучившись, убийца уснул и оставил тело до утра на кухне.

На следующий день несостоявшийся людоед за ноги вытащил тело и поволок его через весь двор. По кровавой дорожке, оставленной трупом, тело обнаружили практически сразу. Когда домой к Смирнову нагрянули сотрудники милиции, он заявил, что, будучи несколько дней в запое, неожиданно испытал чувство голода и при виде спящего человека не смог удержаться от искушения.

Пролетарский районный суд г. Саранска осудил незадачливого каннибала на 10 лет, и теперь Василий Смирнов будет питаться более-менее регулярно в местах не столь отдаленных.