Кровавые уроки

Щенки войны



ДЖАМБЕК Джамалдинов, Артур Магомадов и Усман Расаев в ушедшем году были переведены во «взрослые» тюрьмы, где каждый из них будет досиживать свой срок. Когда они сели за решетку по обвинению в бандитизме и умышленных убийст­вах – были еще детьми. Вместе с Джамбеком Джамалдиновым и Усманом Расаевым Артур Магомадов входил в подростковую банду, организованную чечен­ским боевиком Казбеком Заурбековым. Известный под прозвищем «Черт» и радиопозывным «Султан», он подчинялся напрямую Арби Бараеву. Вначале Черт был ликвидатором в его отряде – убивал чеченцев, сотрудничавших с федеральными войсками. Потом Бараев поручил ему создать собственную боевую группу из подростков.

Участников группы Заурбекова следствие обвиняло в трех преступлениях, совершенных в 2001 году. По данным следствия, 12 мая 2001 г. они убили пенсионера Павла Бабаенко. Он пережил в Грозном две войны и, несмотря на уговоры родственников, не хотел уезжать из Чечни. Казбек Заурбеков предложил убить старика только потому, что тот был русским.

Через месяц банда малолетних боевиков совершила двойное убийство: подростки расстреляли из автоматов Тамару Абризову и ее дочь Милану Абдулханову. Обеих женщин хорошо знали в Чернореченском районе. Они торговали на базаре, могли достать дефицитные продукты и лекарства. Ходили слухи, что женщины имели сексуальные отношения с россий­скими солдатами. Для банды это было достаточным основанием, чтобы «казнить» женщин. Еще одно преступление, в котором участвовали подростки, едва не привело к гибели двух чеченских милиционеров. Милицейскую машину они обстреляли из засады почти в упор из автоматов. Стражи порядка и водитель проезжавшего мимо автомобиля получили тяжелейшие ранения.

По данным УФСБ Чечни, такие же подростковые подразделения действовали во всех районах Грозного. Арби Бараев лично финансировал и вооружал их.



Криминальные революционеры



НО ЧЕЧНЯ времен войны – не самый показательный пример подросткового бандитизма. В Ульяновске его разгул приобрел характер настоящей криминальной революции. Ульяновские матери, учителя, милиционеры пишут письма президенту Владимиру Путину и министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с просьбой принять чрезвычайные меры. Местные власти просто утратили контроль над ситуацией.

В городе действуют, по разным данным, от 9 до 15 молодежных группировок, контролируемых взрослой организованной преступностью. В каждую входит от 100 до 200 человек в возрасте от 13 до 18 лет. Подростки контролируют все нелегальные городские автостоянки. А чтобы владельцы транспорта пользовались их услугами, а не парковали машины во дворах, подростки регулярно проводят «рейды». Машины, стоящие в «неположенных» местах, разбивают и поджигают.

Днем многих парковок не видно. Но с наступлением вечера вдоль тротуаров, на пустырях, на спортивных площадках выстраиваются ряды машин, владельцы которых платят день­ги подросткам, охраняющим территорию. Цена одной ночи – 20 рублей. В среднем каждая такая стоянка за сутки приносит не меньше десяти тысяч. Впрочем, автостоянки – не единственная сфера применения детских банд. Они активно используются в Ульяновске во всех криминальных войнах. Если взрослые бандиты что-то не поделили, смотрящему стоит только позвонить по телефону, и через полчаса на «стрелку» приедут десятки подростков, воору­женных арматурой, битами, ножами.

Одной из последних жертв стал 19-летний Сергей Андрюшин. В девять утра на узкой ульяновской дорожке он повздорил с группой ребят помладше. Сергей приехал из другого района. По одной из версий, этого оказалось достаточно, чтобы его убить. По словам врачей, Сергея забили металлическими прутьями и ногами. Арматурой ему отрубили все фаланги пальцев – когда он закрывал голову руками.



Киллер из 7-го «Б»



ГЕОГРАФИЯ организованной детской преступности в России сегодня не ограничивается Ульяновском. Аналогичные банды действуют в Иркут­ске, Челябинске, Омске, Самаре, Кузбассе… В подмосковном Егорьевске задержана банда, самому младшему уча­стнику которой было 12 лет! Юные головорезы грабили на улицах детей и взрослых, вымогали день­ги у продавцов на рынке и в коммерческих палатках. Даже поджигали палатки – в случае отказа платить. Задержать и посадить за решетку преступников удалось только после того, как они зверски убили своего товарища – 13-летнего Сергея Анохина. Тот ушел из банды и стал сотрудничать со следствием. Мальчику перерезали горло и оставили умирать в лесу.

В городе Качканар Свердловской области зарегистрирован случай, когда в качестве киллеров были задействованы два подростка. Им «заказали» убийство 55-летнего бизнесмена. «Непрофессиональным» убийцам не потребовались даже заранее изготовленные из охотничьих ружей «обрезы». Предпринимателя убили, размозжив череп ножкой от табурета. Несмотря на этот случай, российские правоохранительные органы официально продолжают отрицать реальность существования детей-киллеров. Между тем подобные факты во всем мире уже никого не удивляют.

Подобранное поколение



РОССИЙСКИЕ психологи и специалисты в области проблем дет­ства считают: причины небывалого подъема детской организованной преступности нужно искать в 90-х годах. Именно тогда родились сегодняшние «бригадиры» детских банд, уличные грабители и убийцы. Их родители не уделяли детям должного внимания: все свое время они тратили на то, чтобы заработать деньги и прокормить семьи. А лишенные внимания, заботы и нежности дети воспитывались на примерах фильмов типа «Бригады». Теперь они создают свои «бригады» – чтобы добиться «успеха» в жизни. Ведь современное общество предлагает им слишком мало выбора: в лучшем случае – нищенское прозябание в самом низу общественной лестницы.

– В стране выросло новое потерянное поколение, которое снова объединяется в стаи, – считает руководитель ульянов­ской общественной организации «Родительское собрание» Кон­стантин Долинин.

Впрочем, в этом случае «общественники» демонстрируют несвойственный им оптимизм. На деле «потерянное поколение» уже активно подбирают.

По мнению экспертов правоохранительных органов, группировки несовершеннолетних преступников (в том числе наемных убийц) эффективно используются мафией в России и за рубежом. Руководители криминальных сообществ пользуются тем, что дети не подпадают под действие обычного уголовного законодательства, предполагающего строгие наказания за совершение тяжких преступлений. А потому дей­ствуют дерзко и эффективно. Дети не имеют документов и не значатся в базах данных спецслужб, что осложняет их задержание. Кроме того, подросткам не знакомо чувство сострадания и сопереживания. Они не боятся смерти – страх усиливается у человека с возрастом. Все это делает их жестокими и беспощадными. Практически – идеаль­ным оружием.