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Аргументы Недели → Криминал 13+

Первое дело причастных к убийству Дарьи Дугиной передано в суд

, 16:05

Первое дело причастных к убийству Дарьи Дугиной передано в суд
© Russian Investigative Committee

Генеральная прокуратура России передала в суд Пролетарского района Тулы дело о подделке документов, которые использовали убийцы Дарьи Дугиной.

Следствие утверждает, что между 2017 и 2022 годами обвиняемые Андрей Кузнецов и Александр Сучков, а также иные лица организовали группу для подделывания документов. Летом 2022 года Сучков нарисовал бланк о регистрации транспорта на Украине, куда внесли данные о машине Mini Cooper. Кузнецов, получив шаблон по электронной почте, перенёс его в нужную форму.

Этот документ получила Наталья Вовк, следившая за Дугиной на указанном авто. Вместе с Вовк преступление готовил Богдан Цыганенко. Он попал в Россию через Эстонию в конце июля 2022, а уехал за сутки до преступления. ФСБ считает, что Цыганенко предоставил Вовк документы, поддельные номера и взрывное устройство. Вовк приехала на неделю раньше с 12-летней дочкой.

20 августа Вовк находилась на стоянке для авто участников фестиваля «Традиция», где выступала Дугина. После Вовк преследовала Дугину на машине и сама инициировала срабатывание устройства, установленного на машине Дарьи. В этот же день Вовк с дочерью покинула Россию через Эстонию. Международный розыск Вовк пока не дал результатов.

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