Злоумышленник украл 4 миллиона рублей у преподавателя РГПУ им. Герцена

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Криминал

29 января 2023, 16:08 Елена Соколова

Фото: canva.com

Мошенник представился сотрудником Федеральной службы безопасности.

27 января 73-летняя преподаватель из Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена лишилась четырех миллионов рублей после телефонного разговора с мошенником.

Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником ФСБ. Он оповестил ее о неких злоумышленниках, пытающихся списать средства с банковского счета преподавателя.

Педагог доверилась неизвестному мужчине и совершила перевод всех имеющихся на карте сбережений на счет преступника.

На данный момент расследованием дела занимаются правоохранительные органы.