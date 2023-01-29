Злоумышленник украл 4 миллиона рублей у преподавателя РГПУ им. Герцена

Мошенник представился сотрудником Федеральной службы безопасности.
27 января 73-летняя преподаватель из Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена лишилась четырех миллионов рублей после телефонного разговора с мошенником.
Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником ФСБ. Он оповестил ее о неких злоумышленниках, пытающихся списать средства с банковского счета преподавателя.
Педагог доверилась неизвестному мужчине и совершила перевод всех имеющихся на карте сбережений на счет преступника.
На данный момент расследованием дела занимаются правоохранительные органы.
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