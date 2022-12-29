Бывшего главу «Славянки» экс-миллиардера Елькина приговорили к 12 годам колонии строгого режима

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29 декабря 2022, 21:25 Источник: ТАСС

Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov/globallook.com

Останкинский районный суд Москвы вынес в четверг решение по делу экс-руководителя ОАО «Славянка», в ведении которого было обслуживание жилищного фонда министерства обороны РФ, Александра Елькина. Бывший миллиардер приговорен к 12 годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в 500 млн рублей.

Это уже второе дело в отношении Елькина. В 2016 году он получил 11 лет колонии — за «откаты»от компаний, которые заключали со «Славянкой» договоры на ремонт и содержание казарменно-жилищного фонда российского оборонного ведомства.

Новый приговор вынесен с учетом предыдущего путем частичного сложения наказаний. Как следует из решения суда, Елькин признан виновным по 19 эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору».