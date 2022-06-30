В Москве по делу о крупном хищении задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

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30 июня 2022, 15:51 Источник: РБК

Ректор РАНХиГС Владимир Мау во время встречи с президентом Путиным, Kremlin Pool/globallook.com

В Москве задержан ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Мау обвиняется в крупном хищении — по этому же делу проходят бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев.

По информации РБК, в ночь на 29 июня Мау был вызван на допрос, весь день вторника с ним проводились следственные мероприятия. Также издание сообщает об обыске в академии, которую он возглавляет. В среду ректор был задержан.

«Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц», — сказано в сообщении пресс-службы управления МВД по Москве.

Напомним, речь идет о хищении 50 млн рублей.