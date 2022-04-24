В Москве задержан подозреваемый в убийстве хоккеиста Романа Дидура

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24 апреля 2022, 13:41

фото: pixabay.com

В Москве в ночь на воскресенье убит хоккеист Романа Дидур. Парню было 23 года. Телеграм-канал 112 предоставил информацию об инциденте, который произошёл на Николоямской улице.

У хоккеиста в кафе произошел словесный конфликт в кафе. Мужчины вышли из заведения на улицу, где злодей ударил Романа ножом в грудь. СМИ пишут - попал в область сердца. Спортсмен скончался от кровопотери до приезда скорой.

Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его. 37-летний предприниматель Армен К. находился в съёмной квартире на той же улице. Он доставлен на допросе в следственный комитет.

Дидур отметился играми за «Созвездие» в рамках Открытого чемпионата Москвы среди юношей. В сезоне-2017/2018 он провел два матча в Московской студенческой хоккейной лиге за команду РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина. Всего за карьеру хоккеист отыграл 165 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне, набрав 128 (58+70) очков, - сообщает championat.com.