У экс-главы Марий Эл отобрали всё, осталась только тюремная камера

Почему губернаторы становятся миллиардерами? Может, чтобы не было коррупции, надо сначала стать миллиардером, а потом идти в губернаторы?
Всё имущество экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова решением суда конфисковано в пользу государства. А это ни много ни мало многоквартирный дом за 48 млн., сотни объектов недвижимости и роскоши на 2,8 млрд рублей. Всё это было приобретено на родственников или подставных лиц на не подтверждённые доходы главы региона.
В 2021 году Леонид Маркелов был приговорен к 13 годам строгого режима, штрафу в 235,2 млн руб. и лишению государственных наград. В упоминаемых эпизодах правонарушений, совершённых Маркеловым, - взятки, превышение должностных полномочий, незаконное хранение боеприпасов. В пользу государства в прошлом году уже изъято имущества и денег, оформленных на жену президента и его родственников на сумму 2,2 млрд рублей. Сам Леонид Маркелов на суде заявил, что ничего не воровал, тем более, что из скудного бюджета республики и своровать нечего.
Несмотря на такое жуткое завершение карьеры, места посаженых губернаторов занимают новые. Наверное, тоже по приговору суда.
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