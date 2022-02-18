Бывший прокурор Норильска Гутаев получил 11 лет колонии за крупную взятку

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18 февраля 2022, 10:31 Источник: РИА Новости

Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov/globallook.com

Бывший прокурор Норильска Хаваж Гутаев приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Его брат, обвиняемый в посредничестве, получил 9 лет колонии, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

Гутаева, исполнявшего на тот момент обязанности прокурора Норильска, арестовали в декабре 2019 года. Он обвинялся в получении крупной взятки в размере 400 тысяч рублей.

Суд назначил экс-прокурору наказание в виде 11 лет с содержанием в колонии строгого режима и штрафа в размере 10 миллионов 773 тысячи рублей. Гутаев также лишен классного чина и права занимать государственные должности, должности в прокуратуре и правоохранительных органах.

Брат бывшего прокурора, которого обвинили в посредничестве при получении взятки, приговорен к 9 годам колонии общего режима. Он заплатит штраф в 7 миллионов 980 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Самарской области за дачу крупной взятки задержан сын заместителя главы МВД России Игоря Зубова.