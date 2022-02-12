В Самарской области задержан за дачу крупной взятки сын заместителя главы МВД Игоря Зубова

Аргументы Недели → Криминал 13+

12 февраля 2022, 17:32 Источник: Telegram

Фото: pixabay.com

В Самаре по делу о даче крупной взятки задержан сын замминистра внутренних дел РФ Игоря Зубова Денис. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат российского парламента Александр Хинштейн.

«В результате спецоперации, проведенной вчера сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона «МО ТНП». Деньги в размере 18 млн руб передавались за общее покровительство офицеру ФСБ, убедительно сыгравшему роль «оборотня». Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн руб. В числе задержанных - сын одного из заместителей Министра внутренних дел РФ», - написал Хинштейн.

Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки». Все три фигуранта задержаны на 48 часов, но скорее всего, как пишет парламентарий, следствие будет ходатайстовать об аресте.

«Очень надеюсь, что никакого отношения к этой ситуации Зубов-старший не имеет и, чем занимался его взрослый 43-летний сын - не знал», - резюмировал Хинштейн.

Ранее сегодня сообщалось, что в Петербурге под домашний арест отправлен Федор Герасимов, старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западной таможни (СЗТУ). Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки своему коллеге.