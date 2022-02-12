В Петербурге за посредничество во взятке арестован борец с коррупцией

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12 февраля 2022, 15:56 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

На два месяца под домашний арест отправлен Федор Герасимов, старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западной таможни (СЗТУ). Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки своему коллеге.



Северо-Западная таможня сообщила, что заместитель начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля поста «Лесной порт» Владислав Чернобай отказался брать взятку в 52 тыс. рублей. Деньги были ему предложены за ускоренное оформление бункеровочного топлива и снижение уровня контроля за грузами определенных поставщиков. Чернобай доложил о произошедшем в ФСБ и отдел противодействия коррупции собственного ведомства.



Передававший взятку посредник был задержан с поличным. По данным объединенной пресс-службы судов, им оказался Федор Герасимов, которого СМИ в Петербурге называют серым кардиналом СЗТУ, поскольку он мог влиять на кадровые смещения.



Отметим, что в январе 2021 года был задержан ведущий инспектор и трое бывших сотрудников поста «Лесной порт». По данным следствия, они наладили систему по получению взяток от экспортеров товара за «беспрепятственное проставление отметок таможенного органа в поручениях на отгрузку». В августе 2021 года был арестован начальник антикоррупционной службы СЗТУ Максим Розсыпало. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму около 1 млн руб. 3 февраля 2022 года. Экономическая полиция задержала замначальника отдела связи СЗТУ за передачу взятки своему начальнику, который был задержан за получение 1,68 млн руб. в марте 2021 года.



«Подведение под статью» Максима Розсыпало, а также ряда других сотрудников, некоторые источники связывают именно с деятельностью Федора Герасимова.



