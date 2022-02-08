В Москве начался суд по делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова

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8 февраля 2022, 21:08 Источник: "Российская газета"

Алексей Баталов, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия, которые обвиняются в мошенничестве с недвижимостью семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

В ходе первого заседания прокурор изложил обвинения в адрес подсудимых. Супруги Дрожжина и Цивин свою вину в мошенничестве не признали. Дмитрий Бублий признал вину в части злоупотребления полномочиями частного нотариуса, однако обвинение в мошенничестве тоже отверг.

Как следует из обвинительного заключения, «Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи». Затем они подписали доверенность на распоряжение их деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов семьи более 20 млн рублей.

Помощь паре оказывал нотариус Дмитрий Бублий. Благодаря ему, Дрожжина и Цивин перерегистрировали на себя права собственности на три объекта недвижимости семьи Баталова.

«В результате данных действий потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн руб.», — говорится в обвинении.