Глава Федеральной энергосервисной компании Николай Мягких арестован по делу о крупном мошенничестве

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5 февраля 2022, 19:20 Источник: ТАСС

Наручники, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Головинский районный суд Москвы в субботу арестовал исполняющего обязанности главы Федеральной энергосервисной компании, подведомственной Минэнерго, Николая Мягких. Он подозревается в хищении 25 млн рублей. Против Мягких возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как пояснили в Минэнерго, злоупотребления руководителя компании всплыли в ходе проверки ее финансово-хозяйственной деятельности. Выяснилось, что Мягких замешан в схеме по продаже автомобилей ведомственного автопарка. В течение трех лет он по документам на 90% занижал стоимость машин, на самом деле реализуя их по рыночной цене. Разницу и.о. директора получал наличными. Всего за это время было продано 185 автомобилей из 24 регионов страны. Свою вину Мягких не признал.

В конце января сообщалось о задержании по обвинению в особо крупном мошенничестве заместителя министра транспорта России Владимира Токарева.