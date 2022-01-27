Бывшего сотрудника посольства США в России арестовали по подозрению в контрабанде запрещенных веществ

Аргументы Недели → Криминал 13+

27 января 2022, 12:01 Источник: ТАСС

Задержание, Christian Charisius/dpa/globallook.com

По делу о контрабанде и хранении наркотиков арестован бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель. Его подозревают в том, что, пользуясь дипломатическим статусом, он мог организовать канал поставки наркотиков в Россию с целью их сбыта.

Летом сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево, куда Фогель с женой прилетел из Нью-Йорка, при досмотре обнаружили в его багаже марихуану и гашишное масло. Наркотики были тщательно замаскированы: масло было залито в картриджи для электронных сигарет, марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, все это было завернуто в пакет и спрятано в кроссовки.

После возбуждения уголовного дела полицейские провели обыск в квартире Фогеля. «Установлено, что его супруга, которая была отпущена домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик», - сообщили в МВД. То, как женщина избавляется от некоего свертка, попало на камеры видеонаблюдения, установленные в жилом комплексе.

«Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы», - сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщает ТАСС, в посольстве США в Москве заявили, что не комментируют сообщение об аресте Фогеля по соображениям конфиденциальности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости