Организатор контрабанды кокаина из Аргентины, хранивший наркотики в школе, получил 18 лет колонии

Аргументы Недели → Криминал 13+

21 января 2022, 14:06

Фото: pixabay.com

В Дорогомиловском суде завершился суд над бизнесменом Андреем Ковальчуком. Именно он, по версии следствия, пытался организовать поставку почти 400 кг кокаина из Аргентины в Москву. Ему дали 18 лет тюрьмы, подельникам – от 13 до 17 лет.

Расследование дела началось еще в 2016 году. Только вступивший на должность завхоза российского посольства в Буэнос-Айресе Игорь Рогов случайно обнаружил в школе при дипмиссии 12 подозрительных чемоданов, которые стояли в подсобке и были упакованы в специальную бумагу с сургучными печатями как дипломатический груз. О своей находке завхоз сообщил в посольство. В чемоданах оказалось 382 кг кокаина. Между пакетами с белым порошком были рассыпаны перец, чеснок и химикаты, чтобы отпугнуть собак.

Сотрудники ФСБ положили в чемоданы пакеты с мукой и речным песком, вмонтировали в них GPS-трекеры, а кокаин сожгли в крематории. И начали фиксировать все передвижения груза и телефонные разговоры. Замешанными оказались местный полицейский родом из Иркутской области, судомеханик, а также бывший завхоз дипмиссии, чья жена работала в посольской школе, все российского происхождения.

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